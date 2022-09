Bolo: "Si no tuviéramos ocasiones, sí estaría preocupado"

¿Cómo están Viti y Costas?

“Viti ya ha hecho una semana al mismo nivel, por lo tanto está en perfectas condiciones. Valoraremos si juega. Costas está mucho mejor, ha entrenado con el grupo. Ha hecho trabajo específico y ya está con nosotros. Poco a poco irá cogiendo el ritmo”.

¿Qué supone la baja de Borja Sánchez?

“Baja segura esta semana. No soy médico ni quiero anticipar el futuro. Para este partido es baja. El resto lo marcará su evolución. Una baja importante, como las son todas. Cuando hay un problema, hay que buscar una solución e intentar acertar con esa solución".

Marcelo y Abel Bretones parecen las alternativas...

“Voy a tomar la decisión pensando en que el jugador que elijamos nos ayudará a conseguir los tres puntos. A Abel y Marcelo le sumaría Viti y Hugo. Tenemos soluciones para ese puesto. Independientemente del nombre, buscaremos que nos ayude a conseguir la victoria".

¿Cómo está viendo a Costas y qué espera de él?

“La última semana le veo mucho más alegre, está llegando al final del túnel. Si está preocupado porque todavía no ha podido entrenar conmigo, que esté tranquilo. Le conozco desde hace mucho tiempo, sé lo que nos puede dar y tenemos que dar tranquilidad para que se ponga lo antes posible al nivel de los compañeros y será un jugador importante, como lo fue el año pasado. Que esté tranquilo, le conozco de sobra".

¿Viti está para ser titular y Costas para ir convocado?

“Tomaremos la decisión entre hoy y mañana. Sus sensaciones son buenas. No puede jugar más de 50/60 minutos. Veremos si es mejor que empiece o que acabe. Valoraremos si Costas entra o no en convocatoria. David es un jugador importante para la plantilla”.

¿Qué sensaciones te dejó el segundo visionado del partido contra el Ibiza?

“No estamos cumpliendo las expectativas a que teníamos. Sí solo nos fijamos en los datos, dicen que tuvimos el 68% de posesión que sacamos 23 centros que tuvimos seis ocasiones. Son datos. No tuvimos fluidez en el juego y queremos mucho más. Somos ambiciosos y queremos mejoras. Pero el equipo también hace cosas bien, no todo es negativo. Siempre vamos a intentar sacar algo positivo. Somos los primeros en intentar mejorar. Firmaría tener esa posesión y seis ocasiones claras cada partido. Si no las tuviéramos estaría preocupado. El día que el equipo haga un gol se va a tranquilizar, va a jugar mucho mejor y va a generar muchas más ocasiones”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

¿Qué te dice que el Lugo sea el equipo al que más le tiran?

“Es un dato más. Sí es el equipo al que más le tiran es porque le llegan mucho y porque juega replegado. Vamos a intentar llegar mucho, hacer muchos centros y tener llegadas. Nos está costando hacer gol, pero cuanto más posibilidades tengamos de llegar, tendremos más posibilidades de hacer gol”.

Llega con muchas bajas el Lugo...

“En esta Liga no me voy a fiar nunca de nadie. No quiero echar la vista atrás a las bajas que hemos tenido estos partidos. Cuando hay problemas lo normal es que el equipo se junte y vaya a muerte. Tiene un orejuicio grande, como vamos a tener todos en la temporada. Ningún entrenador pone excusas. Hernán tendrá su idea y seguro que nos va a plantear un partido muy difícil. No me fío de que tenga lesionados o alguno este con la selección. Intento preparar a mi equipo para ir a la batalla”.

Sequía goleadora

“Para un delantero siempre es importante hacer gol. He estado muchas veces en esa situación y lo único que hay que tener es confianza y seguir trabajando. Ya entrarán. Pensar cosas negativas no nos va a llevar a nada. Que sigan haciendo lo que están haciendo y generando ocasiones. Seguro que van a entrar. Solo se puede trabajar, no mirar atrás”.

Mejorar la fluidez del juego

“Lo principal es que se puede entrenar y lo estamos haciendo. También depende del perfil de jugador. Principalmente se puede entrenar. Jugadores que están acostumbrados a recibir al pie que reciban también al espacio... estamos trabajando para que cada jugador sepa en cada momento”.

Vuelta de Viti

“Nos da otras alternativas. Más verticalidad. También Bretones. Tenemos jugadores como Sangalli o Rama que son más asociativos. Tenemos más posibilidades. Tener diferentes jugadores en una posición con características diferentes da más posibilidades”.