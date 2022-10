Bolo: "Sé que los entrenadores vivimos del resultado y que es una racha muy mala"

Jon Pérez Bolo compareció en sala de prensa después de la derrota (1-0) del Real Oviedo en el Carlos Belmonte ante el Albacete Balompié, una victoria que empuja al equipo ovetense a puestos de descenso. “Estoy con fuerza y con ilusión, pero sé que los entrenadores vivimos del resultado. Sé que es una racha muy mala pero voy a trabajar hasta el final”, dijo sobre su delicada situación en el banquillo.

Reconoce Bolo los problemas de juego del Oviedo. “Hemos jugado mal. Vamos a trompicones. Si no ganas segundas jugadas, si no tienes paciencia con balón y si no centras al área es difícil hacer gol”, dijo sobre el rendimiento de su equipo ante el Albacete.

Preguntado acerca de lo que intuye sobre su continuidad o no en el banquillo carbayón, Bolo respondió que “no tengo una bola mágica para saber si voy a seguir o no. Soy malo intuyendo. Intuía que hoy íbamos a ganar y hemos perdido”, a la vez que envió un mensaje conciliador y sin rencor pase lo que pase: “no voy a poner ni una excusa a lo que está pasando. Ni un pero a los jugadores o al club. Aquí van a tener un amigo”, finalizó.