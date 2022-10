Bolo: "¿Ziganda? Mis jugadores le tienen mucho cariño, hizo grandes cosas aquí"

¿Cómo está Sangalli?

"De cara al miércoles va a ser imposible. Hoy tampoco va a entrenar. Estamos esperando a las pruebas para saber lo que tiene".

¿Habrá jugadores del Vetusta ante el Huesca?

"Sí. Los chavales están entrenando bien, han venido mucho con nosotros. Contra el Zaragoza teníams jugadores de la primera plantilla para estar en el banquillo, pero contra el Huesca vendrán varios".

Semana con dos partidos en tres días.

"Sales menos al campo, por eso es diferente. La preparacion en cuanto a vídeos y lo que podemos encontrar del rival es igual. Ayer tuvimos reunión con los nutricionistas y vimos los videos contra el Zaragoza. También hablamos del Huesca. Es momento de estar con los fisios, meterte al hielo y recuperar".

¿Habías tenido una plaga de lesiones similar?

"Nunca me habia pasado en los años que llevo trabajando. ¿Explicaciones? Es muy dificil saber por dónde vienen las lesiones. Lo que hay que hacer es prevenir para que no vengan".

¿Por qué el equipo no fue capaz de mostrar esa 'valentía' que resaltaste en La Romareda en las jornadas anteriores?

"Creo que en algún partido hemos visto lo que vimos en Zaragoza. Lo que tenemos que hacer es darle continuidad, hacerlo más tiempo. Ayer viendo el video, en la primera parte nuestros centrales se meten en nuestro campo. Así el equipo se alarga mucho y el rival tiene espacio para jugar. En la segunda mitad, Tarin y Luengo estaban arriba para coger el balón y volver a atacar. Eso es lo que queremos. Cuando el equipo va viendo que las cosas salen como se plantean, la confianza crece. Se vio en la segunda parte contra el Zaragoza".

Tres derrotas en el Tartiere.

"Lo hemos hablaro desde el primer día. Nuestro mayor orgullo es nuestra afición y queremos conseguir que esten orgullosos. Es una oportunidad más. Tenemos que darles nosotros algo a ellos para recibir".

El regreso de Ziganda y el Huesca como rival.

"Entrenador nuevo, nuevas ideas, nueva forma de jugar, todo tiene un proceso. Vamos poco a poco consiguiendo lo que queremos. A ver si salen los resultados, que al final es lo que marca la clasificación. Cuanto mejor estés colocado más tranquilidad vas a tener. ¿Ziganda? Ya sabemos lo que ha hecho en el Oviedo. Mis jugadores le tienen mucho cariño. Hizo grandes cosas aquí, es un gran entrenador. Lo que podemos hacer es ganar el partido y desearle la mejor de las suertes después al final del partido".

¿Sientes que es un partido importante para ti?

"Para mi todos los partidos son importantes. Sé lo que es el futbol y quiero preparar el partido de la mejor manera para estar tranquilo, con la misma alegria. Quiero que el equipo este lo más arriba posible y ayudar al club a mejorar. Lo único que me preocupa es que el equipo funcione y seguir adelante".

Javi Mier, Bretones y Viti terminaron con molstias en Zaragoza. ¿Estarán mañana?

"Sí, los tres van a estar. En un partido con tanta exigencia como tuvimos el otro dia, hubo que hacer un gran desgaste. Bretones terminó cansado, Javi tuvo molestias y se mareaba, pero los tres están en disposicion. Ahora hay entrenamiento, pero lo normal es que no pase nada más (risas).

El estado de los campos de entrenamiento, ¿puede ser un factor para tanta lesión?

"Puede ser un factor, pero todos estamos poniendo de nuestra parte para intentar encontrar soluciones. Estamos intentando tener mejor los campos, que nuestros jugadores tengan un nutricionista que les ayude a alimentarse mejor, que tengan una suplementación... Tenemos problemas en cuanto a lesiones y es un momento difícil, tenemos que salir de él. Ojalá que demos con la tecla para que no caigan más jugadores".

¿Cómo hay que jugarle al Huesca?

"Nosotros sabemos el trabajo que tenemos que hacer. No solo yo, que me he enfrentado mucho al Cuco, también los jugadores que han compartido mucho con él. Es una batalla más y tenemos clarisimo lo que queremos hacer. Nos fijamos mucho en el rival pero lo más importante somos nosotros. Nosotros tenemos que estar bien y hacer nuestro juego. Independientemente del juego del rival. A los jugadores les tratamos de dar la mayor informacion posible, pero ellos saben incluso mejor que yo lo que vamos a tner en frente: buenos jugadores y buen cuerpo técnico que nos conoce bien igual que nosotros a ellos".

¿Llegará algún lesionado para el Albacete?

"No sabemos si alguno de los lesionados en convocatoria para el Huesca. Vamos a centrarnos en el partido de mañana y el jueves volveremos a hablar a ver si se puede incorporar algún jugador a los entrenamientos, pero nos centramos en mañana porque es un partido importante".