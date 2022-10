Bolo: "Excepto contra el Cartagena, en todos los partidos hemos tenido más ocasiones que el rival"

Borja Sánchez y lesionados

“Borja entrenó ayer. Hoy tiene previsto volver a entrenar y si no hay percance lo normal es que viaje. El resto sigue en proceso de recuperación”.

Sensaciones tras el partido ante el Huesca

“Tenemos la misma imagen que tras el partido. Hicimos 60 minutos a buen nivel, con una primera parte con ocasiones. No tuvimos acierto y te vas con el 0-0. En la segunda tenemos un pequeño error y nos cuesta el partido. A raíz del gol nos confundimos y no seguimos el guion del partido. Tenemos que seguir trabajando y no confundirnos cuando tenemos un problema durante el partido. Es fútbol y el rival también juega. Tenemos que seguir igual. Teníamos el ejemplo de la segunda parte de Zgz”.

Aspecto anímico

"Después de una derrota todos los deportistas quieren una revancha para darle la vuelta a la tortilla y conseguir esa victoria. Ojalá consigamos hacer un buen partido durante todos los minutos. No unas veces bien u otras regular. En casa nos está costando mucho más que fuera. Fuera estamos compitiendo bien, no hemos perdido. Se recupera intentando hacer un buen partido, preparándolo de la mejor forma posible y llegando fuertes. Cuando te caes lo único que puedes hacer es levantarte. Veo bien al equipo, con ganas. Sí es cierto que ayer tuvimos una reunión, pero como suele ser todas las semanas después del partido. Quizás ayer estuvimos unos minutos más pero es la tónica”.

Presencia de Carlos Cuello



“Carlos es un componente más y está aquí para ayudarnos. Ayer estuvimos comentando varias cosas. Todos estamos intentando mejorar en todos los aspectos. Entre todos remando fuerte para que todo esté más tranquilo”.

Si ha hablado con Tito

“Nosotros seguimos la misma comunicación. Después de cada partido tenemos reunión, hablamos del partido y como buscar soluciones. De dar pasos hacia adelante”.

Sistema y variantes

“Tenemos que manejar varios registros. El equipo tiene que estar preparado para entenderlo. Lo entendemos bien pero no estamos teniendo regularidad. Hemos competido de tú a tú excepto el Cartagena. En todos hemos tenido más ocasiones que el rival y más claras. Se nos han ido puntos que si los tuviéramos estaríamos en una situación más cómoda. Somos los primeros que hemos hecho autocrítica, pero también hay que valorar que en todos los partidos hemos tenido posibilidad de ganarlos porque hemos tenido ocasiones de ganarlos. El día del Andorra, del Ibiza, del Levante… Siempre intentamos buscar cosas positivas y sin encontrar el nivel de juego que nos gustaría siempre hemos tenido oportunidades”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Sobre las reflexiones después del partido ante el Huesca



“No sé si hice una crítica dura a mis futbolistas. Tengo claro que en el fútbol existe el error y hay que asumirlo. Yo estoy asumiendo los que yo estoy cometiendo. Y tengo que buscar soluciones. En fútbol muchas veces se ganan partidos por el error de un rival. Nosotros no estamos cometiendo muchos, pero nos están penalizando. Cometes un error y te cuesta el partido. Hay que vivir con el error. Hay que aceptar las críticas”.

Qué espera del Albacete



“Me espero un Albacete con muy buen equipo, con muy buena salida de balón. Transiciones muy rápidas que generan muchas ocasiones. Nos va a poner en aprietos. Cada partido es diferente. El equipo tiene que estar preparado para cualquier escenario”.

Posición de Obeng



“Nos aporta profundidad. Cuando tenemos que jugar en largo, en disputas es más ganador. Le adáptanos en esa posición porque hemos optado por jugar con tres por dentro y él puede jugar en punta o en banda. Buscamos fortalecernos por dentro y jugar con dos pintas aunque uno juegue más escorado a banda”.