Bolo: "Estoy con fuerza y convencido de que vamos a dar en la tecla y esto va a cambiar"

Ánimo del vestuario:

"Es normal que el vestuario estuviera un poco bajo. La vida y el fútbol consiste en levantarse ysñ seguir hacia adelante. Les veo entrenar y de ahí la confianza que tengo en ellos. Necesitamos conseguir una victoria para que todo el mundo esté más tranquilo. Al equipo le veo bien".

¿Por qué no llega la victoria?

"Busco soluciones para mi equipo. Estoy convencido de que la victoria va a llegar. Entrenamos como animales y preparamos los partidos. Esa pequeña suerte que no nos está sonriendo caerá de nuestro lado. Para acercarnos a esa victoria tenemos que tener confianza y creer en nosotros mismos"

¿Está siendo mayor el plazo para que el equipo funcione de lo que pensaba?



"Trabajo día y noche para encontrar la mejor versión. Nunca me pongo plazos. Vivo el presente e intento trabajar día a día. Hemos tenido varios percances desde el principio. No hay que buscar excusas. Hay que buscar soluciones. Intento buscarlas para que nos acerque a lo que quiero para el Real Oviedo y nunca me pongo un plazo. Sé lo que es el fútbol y de un día para otro no puedes cambiarlo todo".

Cambios en el once y en el dibujo



"Si ves que no das con la tecla tienes que seguir buscando soluciones. Todos los jugadores van a ser importantes y van a tener su oportunidad. Intento acertar con los que jueguen. Hacer buenos partidos nos va a acercar a estar más cerca de la victoria. Tenemos que adaptarnos a varios sistemas".

¿Cómo está?



"Estoy fuerte. A mí nadie me ha regalado nada y todo lo que he conseguido ha sido a base de trabajo. Intento transmitir confianza. Yo estoy bien, intentando buscar soluciones y preocupado porque no termino de dar con la tecla. A veces trabajas y no te sale, pero yo estoy con fuerza y confianza. Todo llega con mucho trabajo y mucha humildad. No me va a cambiar nada ni nadie. Estoy con fuerza e ilusión y convencido de que vamos a dar con la tecla y que esto va a cambiar".

Si ha vivido situaciones complicadas en su carrera



"He estado en situaciones parecidas e incluso peores. Las he vivido de todos los colores. Ahora toca una mala. Solo sé una receta, trabajar con alegrías, transmitir optimismo. Si tienes problemas, te metes en un agujero y no eres tú mismo cómo vas a transmitir... Vengo a intentar transmitir y ayudar. Yo confío mucho en lo que proponemos y que vamos a salir adelante"

¿Cómo afronta la situación?



"Soy el máximo responsable del equipo. Demuestro alegría, optimismo, ganas de venir a trabajar... Luego llega el partido y me voy jodido. Al día siguiente me levanto e intento venir con una sonrisa. Estoy confiado, con ganas, ilusión y optimismo. Es la única forma de transmitirlo a la plantilla.