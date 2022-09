Bolo: "No estamos encontrando el fútbol que queremos"

El Real Oviedo volvió a mostrarse sin recurso ofensivo y Bolo volvió a ser autocrítico. El técnico reconoció los problemas con balón en la rueda de prensa posterior al partido, y apuesta por la receta del trabajo para salir del atasco.

El técnico nota al equipo atenzado por la falta de gol, lo que le lleva a no estar fluido en el juego: "Nos estamos precipitando y nos está llevando a cometer errores e imprecisiones. Y en una categoría como esta no lo podemos consentir. Tenemos que remediarlo. A trabajar. Confianza en los jugadores, les veo trabajar día a día. Está en mi mano sacar a relucir lo que tiene este equipo".

En esa falta de gol y de fluidez está la mejora, que continúa buscando Bolo: "Es mi trabajo buscar soluciones. Tenemos un grupo magnífico y muy comprometido, pero no estamos encontrando la tecla para generar el fútbol que tenemos. Pero estoy convencido de que lo vamos a enconrtrar. Aun así hubo varias oportundiades, que si llegamos a tener un poco de fortuna podríamos haber generado algún gol. Pero no nos podemos quedar con eso. Es un punto más y no es lo que queremos, porque el Real Oviedo tiene que ir a ganar a todos los campos. Si no demuestras en el campo lo que trabajas por semana, es difícil conseguir puntos. Tenemos que mejorar muchísimo en juego. El equipo va y pelea pero no estamos encontrando el fútbol que queremos. Lo vamos a conseguir. Estoy convencido que este equipo va a jugar muy bien al fútbol".

Esos errores y esas imprecisiones, tienen un motivo según el técnico: "Creo que es por ese nerviosismo y esas ganas de querer hacer. Te pones nervioso y no lo consigues. Buscábamos tener más posesión y más llegada por fuera. Entramos bien al partido, pero luego se ha igualado todo mucho. La segunda parte creo que ha sido un cúmulo de errores por esa necesidad de hacer gol. Ahora tenemos que hablar poco, trabajar más y buscar la vía del gol. Pero la vía del gol no va a llegar si estamos tan imprecisos. Seguro que va a llegar, pero no podemos cometer tantos errores en pases fáciles. Tenemos que aprovechar también mucho más las estrategias. Hay que mejorar mucho, y esa mejora viene por parte del cuerpo técnico, de sacar lo que tienen estos jugadores. Confío mucho en nuestro trabajo y vamos a conseguir sacar lo que tienen dentro".

Y para ello solo hay un camino: "Hablar poco y trabajar más. Les veo trabajar entre semana y creo que se hacen las cosas bien. Pero ese nerviosismo nos está atenazando. Esa necesidad para hacer un gol y que el equipo se tranquilice no lo estamos consiguiendo. En todos los partidos estamos teniendo ocasiones pero no estamos consiguiendo el gol".