Berto seguirá en el Sporting

Berto González seguirá en el Sporting tras ampliar el contrato que finalizaba este 30 de junio. El club y el atacante de la cantera rojiblanca han acordado una nueva vinculación para las próximas temporadas.

El representante del delantero, Gelu Rodríguez, y el director deportivo, Javi Rico, han alcanzado un acuerdo necesario para que Berto continúe en Gijón. El jugador avilesino, presente en la dinámica del primer equipo, podrá seguir en Mareo a partir de mañana.

El Sporting contaba con la opción de renovar de forma automática a Berto hasta el año 2023. Pero el club prefirió encarar la renovación por otra vía y ha logrado el acuerdo este martes con el agente del futbolista asturiano. Queda pendiente de definir si Berto mantendría la ficha del filial durante el primer año del contrato.

De momento, Berto no ha contado con minutos en la vuelta de la competición y este miércoles no viajará a Almería al no formar parte de la convocatoria de Miroslav Djukic.