Berto Cayarga en #DCA: "¿El Sporting? Ojalá, si me llaman tengo claro que voy"

Después de dos temporadas y media en Cartagena, Berto Cayarga parece haber encontrado su sitio en Cartagonova. El extremo asturiano ha jugado 27 partidos, 17 de ellos como titular, y ha marcado tres goles en el primer perseguidor del playoff de ascenso. Un Cartagena que ocupa el 7º puesto de la clasificación en LaLiga SmartBank a cinco puntos de los puestos de promoción.

"Estoy muy contento. Desde que ascendimos a Segunda me han ido las cosas bien", explica el canterano del Sporting después de tener que ascender dos veces desde Segunda B a Segunda; primero con el Racing de Santander y después con el Cartagena. Tras una etapa en el Langreo y en el filial rojiblanco, Berto hizo las maletas con rumbo a Santander. Consiguió el ascenso pero después volvió a descender con los verdiblancos para terminar firmando por el Cartagena. Allí saboreó de nuevo las mieles del ascenso a la categoría de plata. "El camino corto al fútbol profesional es hacerlo con un filial, pero yo me tuve que buscar la vida en Segunda B", dice.

No logró debutar con el primer equipo del Sporting pero afirma que no lleva esa espina clavada. "Espina no. Me hubiera gustado como a cualquier chaval que sale de Mareo debutar en el fútbol profesional con el Sporting, pero me busqué la vida y lo hice en otro lado".

Con varios canteranos del Sporting mantiene contacto, algunos en el primer equipo actual. Con Nacho Méndez o Berto mantiene contacto, incluso se van de vacaciones juntos. "Me cuentan que no están en una situación fácil y yo les digo que también lo he vivido. La clave es acumular un par de victorias y un empate, por ejemplo. Ahí lo ves todo distinto", cuenta.

Desde cientos de kilómetros, analiza la delicada situación del Sporting en la clasificación, peleando por no descender. "Todo el mundo me dice que lo mismo baja el Sporting y yo digo que es imposible. A veces ves que no ganan partidos y dices 'hostia', que es posible que bajen, pero creo que la salvación está casi hecha. Es muy difícil que la Real Sociedad B o el Fuenlabrada ganen casi todo".

Si el Sporting le gana al Cartagena, daría un paso importante en su camino por la salvación. Berto Cayarga bromea con la situación diciendo que "esperemos que no sea así... pero sí".

Por último, le preguntamos si algún día volverá al Sporting para jugar con el primer equipo. Cayarga se moja: "ojalá. Si me llaman voy, lo tengo claro".