"De tres en tres y los primeros ya los tenemos. Vamos a intentar hacer 69 puntos y si nos dejan fuera, aplaudiremos a los demás. Pero que no sea por no hacer nuestros puntos. Este año hay seis o siete equipos muy buenos, pero estamos ahí en la pelea con ellos”. Saúl Berjón tiene una cifra en su pensamiento y un lema para el final de la temporada: “Que quedemos fuera porque nos echen los demás, no por no conseguir 69”.

Sobre el partido, el extremo ovetense asegura que “ahora se firma jugar mal y ganar”. Berjón no estará en Tenerife por sanción, pero elabora la hoja de ruta para ganar en la isla. “Nos estamos jugando la vida. Si no ganamos en Tenerife, sí se puede dar la temporada por finiquitada. Hay que demostrar que nos jugamos más que ellos. ¿Hay algo más bonito que jugarse un 'play off'? Tenemos que demostrar que anímicamente debemos estar mejor que ellos”.

Saúl está cómodo con los planteamientos de Sergio Egea. “Me piden algo totalmente opuesto a lo de antes, y me gusta más: coger el balón, encarar, ser protagonista, ser el que tiene al defensa con miedo... Por eso estoy contento. Me gustaría dar algún paso de gol, de momento no están llegando”.

El capitán azul también valora el empuje de los jugadores del Vetusta. “Que la cantera aporte es vital para el club, y para nosotros es un orgullo. Se está viendo que hay nivel abajo. Lo que me alegra es que están aprovechando la oportunidad. Los críos quieren, eso es fundamental”.