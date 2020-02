Berjón: "Estoy cansado de bulos y tonterías"

El capitán del Real Oviedo, Saúl Berjón, se ha presentado este jueves, de forma voluntaria, en la sala de prensa de El Requexón. El extremo asturiano se ha mostrado cansado por los comentarios generados en las redes sociales, en los que se apunta a un supuesto enfrentamiento entre él y Javi Rozada como detonante del cambio de entrenador. “Quiero zanjar un tema que está saliendo por redes sociales y por los teléfonos. Estoy cansado de bulos y tonterías. No voy a permitir, como capitán del equipo, que esto joda al Real Oviedo. Son cosas que hacen daño. Cualquier día se lo podéis preguntar a Javi (Rozada), no hay ningún problema con él. Esto no puede ser. El que esté intentando hacer daño sabe dónde me puede encontrar y decírmelo a la cara. Hay que zanjar esto porque es momento de estar juntos y sacar esta situación adelante. No quiero hablar más del tema”, ha comentado de forma tajante.

Berjón también se ha referido a la destitución de Rozada. “Es difícil, estábamos con él, como lo estamos con todos. Es una putada porque es un tío de la casa. Esto es fútbol y, por desgracia, pasan estas cosas”, ha explicado. “No es agradable tener tres entrenadores en una misma temporada. (Los futbolistas) no tenemos derecho a jugar con el trabajo y el puesto de nadie. Desgraciadamente, las victorias dictaminan el trabajo del entrenador; no nos pueden echar a 25 jugadores. Estamos jodidos y lo único que queremos ahora es conseguir la permanencia”, ha precisado.