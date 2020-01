Berjón acorta los plazos

Saúl Berjón es la mejor noticia en el Real Oviedo tras el empate contra el Málaga. El capitán azul ya se entrena con sus compañeros. "Estoy muy contento, tenía muchas ganas de volver. La lesión desapareció, no tengo ninguna molestia", confirma el extremo azul.

Preguntado sobre si cree que podrá viajar a Almería para el partido de la próxima jornada, Berjón deja abierta la posibilidad: "No me pongo plazos. En principio, iba para dos meses, y hoy hace un mes y tres días que me operé y ya entrené. Los plazos se acortan. Lo que quiero es ponerme bien y dar lo mejor de uno mismo".