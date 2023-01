Si hay un jugador para el que será especial el partido de este miércoles, ese es para Borja Bastón. El delantero se enfrentará al equipo en el que se formó, en un momento de su carrera deportiva en el que está cómodo en Oviedo. Es el protagonista de la actualidad azul desde la sala de prensa de El Requexón.

¿Cómo cayó el sorteo de Copa?

"Todos los recibimos con emoción. Por lo que significa jugar contra un rival como el Atlético. Todo el mundo tiene ganas, pero yo especialmente. Estuve allí muchos años y se vivirá diferente. Estaba con la familia y estaba siguiendo el sorteo, pero no me dio ni tiempo. El día anterior había dicho que nos iba a tocar el Atleti. Tenía la cosa de que nos iba a tocar. Era el mejor rival que nos podía caer. Con ilusión y contento de poder reencontrarme con gente que conozco y a la que tengo cariño".

¿Buen momento para este partido?

"Todo el mundo dice que es ahora el momento... Cualquier momento va a ser complicado contra ellos. Es un gran equipo. Va a ser muy difícil. Estamos en buena dinámica y con muchas ganas de que llegue. Espero que se lo pongamos difícil".

Opciones de pasar de ronda

"Partimos de la base de que son uno de los mejores equipos del mundo. Pero jugamos en casa y es a un partido. A un partido puede pasar cualquier cosa. Se lo vamos a poner difícil. Vamos con la ilusión de hacer un gran partido y complicarles el día".

¿Qué destaca del Atleti?

"No es de esos equipos que tengas que destacar algún jugador. Es el bloque, la forma que tienen de jugar. Es muy difícil hacerles daño. No destacaría un jugador en particular".

Balance de la temporada



"A nivel de grupo empezamos de una forma bastante complicada, con una pretemporada accidentada y muchas lesiones, yo entre ellas. Fue complicado no coger la forma y no hacer una pretemporada que es la base de todo el año. Me voy encontrando mucho mejor. Espero que 2023 venga cargado de cosas buenas a nivel grupal y personal".

Se le ve muy a gusto en Oviedo...

"Es una cosa que es un poco inexplicable. Desde el primer día me sentí super apoyado por la gente, por el club, por los compañeros. Hay un grupo espectacular que hace que el día a día sea magnífico. Eso hace que todos los ingredientes junten y estés a gusto y cómodo en un sitio".