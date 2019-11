El Sporting se plantea rechazar las 1.200 entradas que tiene disponibles para el derbi del domingo en el Tartiere, al no rebajarse las medidas de seguridad en el desplazamiento de aficionados.

Además, el vicepresidente rojiblanco, Javier Martínez, ha valorado cómo están las relaciones con el Oviedo. “Nosotros estamos igual que siempre. Estamos esperando las explicaciones públicas del Oviedo, estas no se han dado, y nosotros estamos en las mismas condiciones que antes. Es muy triste que los dos clubes más importantes del Principado estén enfrentados. Las explicaciones no solo son privadas, también tienen que ser públicas. No solo de presidente a presidente. Creo que no hay comida de protocolo, por lo que no hay mucho interés en encauzar esas relaciones. Nosotros vamos a venir (al Tartiere) con toda normalidad con el equipo”.