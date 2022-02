"Es básico recuperar la solidez defensiva"

El entenador del Real Oviedo, José Ángel Ziganda, analiza la situación del equipo antes del partido del domingo en el campo del Burgos.

¿Cómo valora los dos partidos de sanción?

“Una vez que te han expulsado, estando de acuerdo o no, equivocadamente o no, por un error o no, la sanción viene. No vamos a hacer recurso porque es la palabra de uno contra la de otro. Lo asumes y es lo que hay. En la vida hay muchas situaciones que se confunden y no te favorecen. Hay que aceptarlas y adelante”.

¿Los cambios ante el Huesca fueron los correctos?

“Uno le da vueltas al partido y piensa cómo le podía haber ayudado al equipo. Hubo un momento de tensión y revuelo entre jugadas polémicas y la expulsión, con el Huesca atacando y nosotros con dudas. Sí le doy vueltas. Normalmente somos un equipo muy ofensivo y vamos hacia adelante. Igual, el otro día, nos teníamos que haber armado un poco más, igual tenía que haber ayudado más a la defensa. Eso de ir siempre hacia adelante te hace dejar espacios a las espaldas. El Huesca es un equipo con mucha calidad que encontró esos espacios porque se los dimos. Aún así, los goles encajados no tienen que ver con el sistema defensivo, sino con jugadas puntuales en las que tenemos que estar mejor, tiene que ver con momentos de concentración. Creo que teníamos que haber juntado más las líneas, que nos desordenamos. Igual, armando un poco más al equipo, podíamos haber favorecido para estar más juntos”.

¿Le preocupa que se haya perdido la solidez defensiva?

“Llevamos un mes encajando más goles. Habrá que ver qué derroteros lleva esta racha. Tenemos tiempo para recuperar esa solidez. Es básico recuperar ese armazón. Sabemos que es vital en cualquier categoría y en la nuestra en particular. Confío en los jugadores y en el bloque. Hasta ahora hemos estado dando un gran nivel y ahora es necesario recuperar esas sensaciones de bloque, de sentirte acompañado y de que vamos todos en las mismas distancias”.

¿Es en la posición de mediocentro donde más cuesta decidirse?

“Es cierto que tenemos tres jugadores, por no contar a Javi Mier, que también es un jugador que se puede ver que cuento con él. Tenemos tres jugadores titulares, por minutos, por rendimiento... cualquiera de ellos cuenta con mi confianza y eso es bueno. Uno, cuando hace el equipo, piensa en el que se queda. El otro día fue Jimmy. Al que le toque quedarse, el entrenador, encantado porque sabe que tiene una buena baza en el banquillo”.

¿Qué importancia le da a romper la mala racha fuera de casa a estas alturas de Liga?

“Estaría bien ganar. El equipo es regular en muchos sentidos. Hay cosas que nos faltan. Por eso no ganamos. Falta ese pasito que es el más importante, lo que te lleve de empatar a ganar. Cuando haces cosas bien, mejorarlas, no es fácil. Es lo que nos falta para poder sacar partidos e ir hacia arriba porque es lo que nos queda. El domingo es una gran oportunidad, tenemos delante a un rival que está haciendo un gran año y con mucha confianza en casa. Sería muy importante para nosotros después del partido que empatamos en casa”.

¿Se plantea muchos cambios dada la racha fuera de casa?

Es una posibilidad. Así como en casa el equipo es regular, si hacemos una valoración de los últimos meses. Fuera de casa no estamos teniendo esas sensaciones. Intentamos jugar de la misma manera, con la misma idea, intentamos tener esa iniciativa y esa solidez fuera de casa. Nos está faltando tener esas sensaciones, ese control, tener esa propuesta que tenemos. Llevamos un par de semanas dándole vueltas y veremos si nos decidimos o no.

El 1-3 deja complicado el golaverage...

“Ahora firmamos los tres puntos, un 0-1 y que se lleven el golaverage. Veremos cómo se da. En los partidos se suceden muchos minipartidos. Tenemos que jugar los 90 minutos y tener las cosas claras con lo que queremos hacer y saber que tenemos que hacer un gran partido con todo lo que significa por lo que tenemos por delante”.

¿Se afronta el partido como una revancha?

“Ni mucho menos. La semana da para mucho. El partido anterior nos ha dado para analizarlo desde muchos aspectos. No nos da tiempo para analizar lo que pasó en el partido de ida. Sabemos que es un partido especial para muchos componentes del Burgos, nos conocen bien, pero, a partir de ahí, no le damos más vueltas al partido de la primera vuelta”.

¿Qué le dice que las entradas para Burgos se hayan agotado en tres horas?

“Esto tiene que ser un empujón para todos, un contagio. El lunes todo el mundo está un poco de bajón, pensando en lo que podía haber sido. El martes ya no había entradas. Es importante no perder la perspectiva real de cómo están las cosas. La afición, pese al disgusto puntual, sigue creyendo en el equipo. Estamos a tiempo de todo, con las mismas posibilidades de los equipos que están como nosotros. El momento anímico es muy importante. Ese empujón de confianza, de creer, de pelear pase lo que pase es importante. La plantilla se tiene que agarrar a esa creencia. No es algo impensable. Tenemos las mismas opciones que el Burgos, que el Huesca... cada semana, el equipo que gana recibe un empujón anímico. Tenemos que estar en eso. El ejemplo de la afición es un impulso buenísimo. Nos tenemos que agarrar a esa estela y hacer un gran partido el domingo”.