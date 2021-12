“El balón de oro a Alexia Putellas no abre puertas, las tira abajo”

Tras su convocatoria con la selección española sub-23, Laurina, jugadora asturiana del Betis Femenino, ya se centra en el próximo reto; el derbi ante el Sevilla. “Siempre es un orgullo y una experiencia reconfortante ir a la selección”, asegura la jugadora de Luanco.

La delantera admite estar viviendo ya en sus propias carnes el derbi de la capital hispalense. “El sábado jugamos ante el Sevilla. Son partidos intensos y una se empapa a tope en el beticismo, se siente a flor de piel. Hay muchas ganas”. La atacante asegura haberse adaptado a la perfección a su nueva etapa. “Es salir de mi ciudad, cambiar de club, de división. Había muchos cambios. Hay que trabajar mucho. Me he adaptado perfectamente y las compañeras me lo han hecho todo más fácil”, reconoce.

Además, Laurina también se refiere a la importancia del balón de oro para Alexia Putellas. “No abre puertas, las tira abajo. Es un gran paso para las niñas que empiezan, que tienen referentes como ella. Es un gran paso para el fútbol femenino español y un placer tenerla en la Liga Iberdrola”, zanja.