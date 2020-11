Babin no ve al Sporting entre los favoritos al ascenso

"Ahora no me veo en Primera porque estamos en la categoría más difícil de Europa, que es la Segunda División, y hay grandísimos equipos, con presupuestos más grandes que el nuestro", asegura Babin, que añade: "No estamos dentro de los favoritos para ascender; hay que tener los pies en el suelo".

El defensa del Sporting sí destaca la "grandísima ilusión" que tiene por esta temporada. Babin halaga a su entrenador, David Gallego: "Transmite sensaciones muy buenas, es un gran motivador, y esperamos hacer un gran año. Es un entrenador que me encanta: transmite muy bien sus ideas, sabe motivar al equipo y tiene también un sentido del humor alto. Ya comenté que se parecía un poco a Rubi, pero con matices diferentes".