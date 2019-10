El defensa del Sporting Babin marcó y, como tenía pensado desde la noche anterior, se fue corriendo al banquillo. “Le dediqué el gol al míster porque se lo merecía más que nadie en ese momento. Y también para respaldar la figura del entrenador, que es muy importante”. El central de Martinica asegura que estos días no veía especialmente preocupado a José Alberto López. “Tiene mucha energía en el día a día. Aunque nos pide no leer la prensa, yo soy de leer mucho, y he visto comentarios criticándole bastante. Estoy contento por el gol, sobre todo por el míster. Llevo aquí varios años y siempre se ha cambiado de entrenador, eso es malo”, explicó Babin.

Sobre las críticas que estaba recibiendo el juego del equipo, el defensa del Sporting las ve razonables. “Yo las entendía, somos el Sporting, un club grande y hay menos paciencia que en otros equipos. Pero sabíamos que estábamos haciendo más cosas buenas que malas. Contra el Racing también se vio algo parecido, pero no entró el balón. Ahora hay que ser positivos para mirar el futuro cercano, porque lo tenemos todo en este equipo. Hay un buen grupo, somos una familia, como hermanos”, añadió.

Babin, al escuchar el grito de El Molinón al acabar la primera parte, sintió “un orgullo enorme de formar parte de este club, se ha vivido un ambiente buenísimo; la afición ha disfrutado, es la línea a seguir”. “Nunca había vivido algo así”, respondió sobre los cuatro goles anotados en los primeros 45 minutos.

El defensa rojiblanco quiso valorar las palabras de José Carlos Lazo. El extremo del Almería aseguró en la previa que iban a “reventar el estadio”. Babin contestó: “Tengo que decirlo. Hemos leído esta semana unas declaraciones de un jugador del Almería, decía que iban a reventar El Molinón. Y aquí no se revienta ni a mi prima. Aquí han venido grandes equipos como el Madrid o el Barcelona y no han reventado nada. Puede ser que nos ganaran, pero no se puede faltar el respeto a El Molinón, porque es un grandísimo estadio y tiene una gran historia detrás”.