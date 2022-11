Babin avala el posible retorno de Javi Fuego: "Para mí fue un ejemplo, un líder"

El Sporting se encontró con problemas en la zaga tras la lesión de Bamba. Bruno González ha llegado para cubrir el hueco. Un hombre que sabe bien lo que es ser central en el Sporting es Babin, Tras acabar su etapa de rojiblanco, Babin ha vuelto al Alcorcón, con otros ex jugadores del Sporting como Berto, Pablo García y Álvaro Bustos. El central sigue poniendo el ojo en el Sporting, como reconoce en Deportes COPE Asturias: "Espero que se pueda meter en Play Off".

Esa colonia de ex futbolistas rojiblancos sigue al equipo desde la distancia: "Siempre estamos pendientes de los resultados del Sporting. Esperemos que sea el año bueno y que se pueda meter en Play Off. Hablé mucho con los que acabaron fichando. Detrás de Pablo García estuve mucho tiempo para decirle que lo mejor era que viniera".

La temporada pasada dejó un regusto amargo, en el apartado colectivo e individual de cada uno de los jugadores: "Desde el primer día al último siempre he dado todo por el Sporting por encima de mis intereses. Si una temporada sale mal a nivel colectivo, es muy difícil destacar. Tuvimos una segunda vuelta muy mala y estuvimos mucho sin ganar. Eso afecta. No creo que se me recuerde por la última temporada. Creo que tampoco estuve por debajo del nivel colectivo. Yo lo he dado todo como futbolista y como capitán. Nunca me he escondido. Al contrario. No tengo que llevarme ningún aplauso. El cariño está aquí y el mío hacia ellos. Dejé amigos en Asturias. Me ha prestado muchísimo estar estos años en Mareo".

Uno de los jugadores con los que coincidió fue con Javi Fuego. La posibilidad de que el asturiano vuelva al club está sobre la mesa: "Javi siente los colores incluso más que yo. Es una persona de club, de fútbol. Para mí fue un ejemplo, un líder. Le eché de menos la temporada pasada, se lo dije mil veces. Me parecería muy bien que tuviese la opción de volver al Sporting. Se lo merece. Siempre puso por delante los intereses del equipo por delante de los suyos". No descarta la opción de volver al club, pero tampoco es algo que vea cercano: "Me siento todavía futbolista. Espero alargar la carrera muchos años más. Si es que sea por méritos propios, no porque tenga pasado en el Sporting. Ha habido muchos jugadores del Sporting que han hecho mucho más que yo y no han vuelto".

Con Bamba lesionado, ha llegado Bruno para reforzar la posición de central: "Le deseo una pronta recuperación. Es más fuerte que yo (risas). He hablado con él. Espero que se recupere pronto. Bruno conoce bien la categoría. Tiene experiencia. Espero que dé muchas alegrías a la afición".