Babin, autocrítico: "No estuvimos a la altura en partidos claves"

“Unión, solidaridad, compromioso y humildad”. Es la receta que David Gallego ha pedido a los jugadores. “Para entrenar y para afrontar los partidos”, remarca Babin. “Las sensaciones son muy buenas. Es mi cuarta temporada aquí. Estoy muy contento en el club y en la ciudad. Espero que mi rendimiento siga como en las dos últimas temporadas”, afirma el defensa del Sporting.

Babin no ha pensado en una salida durante este verano. “He desconectato bastante del Sporting porque tuve que enterrar a mi padre en Martinica durante las vacaciones. Pero nadie del club me ha dicho que no contaran conmigo, están contentos con mi rendimiento. No pienso dejar el Sporting”, responde.

El central reconoce los errores del último curso: “Fallamos en partidos claves, en los que no estuvimos a la altura. El día del derbi, por ejemplo, con otro resultado habría sido diferente”. Para la nueva temporada, el equipo intentará mantener los buenos registros defensivos, aunque “hay que mejorar las jugadas a balón parado". "Encajamos así casi la mitad de los goles. Teniendo casi los mismos futbolistas, estaría bien mejorar en ese aspecto", precisa Babin.

El defensa observa en David Gallego algunos de los métodos que aprendió con Rubi en Gijón. “Son conceptos muy parecidos (a nivel defensivo). Me parecen (ideas) fantásticas y esperamos hacerlo bien durante la temporada”, confía. Babin apoya a los jóvenes de la cantera: “Hay jugadores que no conocía tanto y me han sorprendido para bien. Les animo a continuar así, lo están haciendo francamente bien”.

Sobre el atípico mercado veraniego, Babin asume que “para poder fichar, casi todos los equipos tienen que tener salidas. Es una temporada complicada para el fútbol. Va a ser un mercado muy largo. Lento, raro y difícil para los clubes”.