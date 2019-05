Babin asume que la temporada se acabó

"Estoy más decepcionado por el partido de Mallorca o Tarragona que por lo de hoy. Sabíamos que hoy era nuestra ultima opcion". Babin no disimula su tristeza. "Se nos va la opción de meternos en el play off", sentencia.

El defensa del Sporting responde que "ya no queda esperanza. Había que ganarlo todo y ahora está muy difícil". El empate contra el Lugo es, en opinión de Babin, un resumen de otros muchos partidos. "El 0-0 refleja lo que han sido las últimas semanas. No es por señalar a nadie, pero si tenemos ocasiones y no las metemos...".

Babin asume que la temporada ha sido "una decepción". "Teníamos mucha ilusión y no hemos cumplido el objetivo", concluye.