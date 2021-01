"Seré el segundo hombre más feliz si el nuevo entrenador nos asciende"

ESCUCHA LA ENTREVISTA A ABRAHAM ALBARRÁN EN DCA.

“Creo que el equipo necesita un cambio; ojalá, por el bien del Avilés, se produzca esa mejoría. Mi salida era lo mejor para el grupo. No puedo ser egoísta como entrenador. No quiero que por mi culpa no se consiga algo que está costando mucho conseguir. Fue una decisión consensuada, durísima. Porque a mí lo que me gusta es ser entrenador, pero no lo estaba disfrutando. Sí puedo ayudar al club mucho más en otras facetas”. Abraham Albarrán explica de esta forma, en una entrevista en DCA, su adiós al banquillo del Real Avilés. “Hemos conseguido que Tejero se marche de la sociedad. Ahora toca lo deportivo. Espero que el tiempo diga que fue acertado”, confía.

Albarrán, hombre de la máxima confianza del presidente, confirma que “Dani Borreguero es uno de los nombres que se han puesto encima de la mesa” para el banquillo blanquiazul. “La persona que entre va a tener una responsabilidad muy grande. Si no salen los resultados, se dirá que mi marcha fue un error. Espero que la persona que venga pueda tener en su haber un ascenso y yo sería el segundo hombre más feliz del mundo. Que venga para acabar lo que yo no pude”, afirma.

El exjugador y entrenador asturiano defiende el proyecto de Diego Baeza. Asegura que “se están mejorando muchas cosas”. Por ello, estará siempre al frente para defender al club de “ninguneos, insultos y mofas”. “El aficionado tiene que saber la verdad. La propiedad es absoluta de Diego. Se ha creado un clima hostil con el que es difícil convivir. A los jugadores, al personal, a algún directivo... les afecta”.

Abraham responde sobre sus duras palabras de la semana pasada contra el Avilés Stadium, al que deseó que descienda y desaparezca: “Son muchos años de ninguneos. Llega un momento en el que piensas: '¿por qué hay que dejar barra libre?'. Te liberas... Quiero que sepan que les deseo eso, ni más ni menos, porque nos han deseado la desaparición. Aficionados del RealAvilés de cierta edad, gente que no tiene redes sociales, me lo agradecieron. Me dijeron: 'dijiste lo que muchos pensamos'. No me arrepiento”.

“Repito: ahora que no está Tejero, ¿volverán? Tengo amigos y conocidos en el Stadium. No me refiero a cuerpo técnico y jugadores, ni a aficionados que no hiceron ataques personales directos. Por quienes iba el mensaje se dieron por aludidos, que es lo que yo buscaba. Tal vez me equivoqué, pero lo volvería a hacer. No voy a cambiar ahora mi forma de ser”, reitera en DCA.