La aventura americana de Marta Suárez: cambia Tennessee por California

Marta Suárez seguirá jugando en Estados Unidos. La jugadora de baloncesto asturiana afronta su cuarta temporada en el baloncesto universitario norteamericano. Después de jugar en Tennessee tres temporadas, ahora se muda a San Francisco y jugará con California Golden Bears. Allí seguirá compaginando su pasión con los estudios. Eso fue lo que le llamó la atención de Estados Unidos, lo que le hizo irse a probar suerte y lo que la mantiene en América. Lleva unos meses cargando pilas en Asturias, donde echó una mano y fue pieza clave en el ascenso a Liga Femenina 2 del ADBA la pasada temporada. Jugó el Play Off. Se formó en el Colegio Ursulinas de Oviedo y en el OCB antes de irse al Segle XXI catalán desde donde salta de continente. Cuenta su aventura en Deportes COPE Asturias.

Una aventura que viene con cambio. Deja Tennessee y llega a California: "Estoy con muchísimas ganas, es un equipo con un proyecto con el que compagino mucho. Académicamente es una universidad mucho más potente. Es San Francisco, una ciudad mucho más diversa e internacional. Una experiencia totalmente nueva".

Seguirá así llevando de la mano deporte y estudios, que fue lo que le abrió la puerta del país americano: "Siempre tuve claro lo que quería hacer. Compaginar estudios y deporte. Y eso en España no se puede hacer a un buen nivel. No hay ningún tipo de conexión entre equipo y universidad para que te ayuden. Tenía buenas ofertas para Liga Femenina, pero mi decisión se basa en lo académico y vivir esa experiencia. La temporada es muy dura y muy larga con muchos entrenamientos. Tienen muy buen sistema entre la Universidad, los estudios y el equipo. Están en constante comunicación y te favorecen que se compagine. Te informan de todo los profesores, te acomodan los horarios...".

Y la experiencia deportiva de competir en el baloncesto universitario norteamericano es un pilar importante: "Es un gran portal al Draft. En el baloncesto femenino es más complicado, pero da muy buena experiencia. No deja de ser el país más top del mundo de baloncesto. Estás a un nivel muy alto, muy exigente".

La vida también es distinta en el día a día: "Es muy diferente. Estados Unidos no es para todo el mundo. Da muchas oportunidades, empujan mucho al desarrollo laboral y profesional, pero siendo española y asturiana, le falta mucha calidad de vida. De socializar... La gente vive en las casas, no vive en las casas. Es una vida muy individualizada. No hay la cultura de la sobremesa. Noto que puede ser una vida pesada. Da esa sensación de que estás solo centrado en deporte o de estudios y no está ese tiempo de ir a tomarle algo".