La autocrítica de Sebas Moyano: "No estoy como antes, tengo que aportar más"

Derrota contra el Tenerife. "Fue un golpe duro. Era una oportunidad importante para estar ahí. Estamos concienciados en los cinco partidos que quedan, ya pensando en Huesca que es lo que viene".

Resultados esta jornada. "Es lo apretada que está la liga. En este tramo todo el mundo se juega algo. Solo el Valladolid ha ganado de los once primeros. Todo se va a pelear hasta el último día. Si hacemos las cosas bien, estaremos ahí".

Polémica arbitral. "No quiero hablar de eso, no podemos centrarnos en los árbitros porque no nos va a dar nada. Concentrados en lo que queda, en Huesca".

Nivel personal. "No estoy como antes, tengo que aportar más. Tengo confianza, que eso no me va a faltar, pero no estoy tan acertado de cara a portería y en acciones técnicas. Espero que en los cinco partidos que queden estemos todo bien y yo pueda ayudar".

Penalti sobre Borja. "Estás centrado en el partido y quieres que salga bien. Es una decisión que toma el árbitro y esperemos que no tengamos que hablar de nada más que lo deportivo de aquí en adelante, solo centrarnos en el Real Oviedo".

Pelea por el descenso. "Esta semana han sumado todos abajo. Todos se juegan cosas y cualquier partido es importante. Jugar contra un equipo de arriba o de abajo es lo mismo porque todos van a muerte. Tenemos un objetivo muy grande para el Real Oviedo y es muy bonito lo que podemos conseguir".

Segunda derrota consecutiva. "Duele porque en el Tartiere somos fuertes. Veníamos de una derrota y siempre habíamos ganado después de una derrota. Estábamos convencidos de que en el Tartiere podíamos volver a ganar, por eso ha sido un mazazo. Ahora hay que volver a ser nosotros, tener identidad en Huesca y luchar por los tres puntos".

Huesca. "Venían de encajar pocos goles. Son fuertes, tienen muchas cosas buenos. Intentaremos traer los tres puntos que son vitales".

¿Te esperabas ser tan importante cuando llegaste? "Uno siempre trata de ser importante. Estaba concienciado de lo que quería hacer aquí y estoy muy agradecido por las oportunidades y la confianza que me han dado. Quiero devolverlo y lograr algo grande".

Reunión del Oviedo con el CTA. "No estoy muy metido, no sé si ha salido algo o no. Los jugadores no hablamos de eso porque no nos beneficia y los puntos no van a volver. Centrados en Huesca".

Los rivales hacen daño con poco al Oviedo. "Nosotros tuvimos ocasiones muy claras, como el palo de Oier, pero en un error defensivo nuestro nos hacen gol, también con mala suerte. Estamos tranquilos, concienciados en lo que tenemos que corregir. Tenemos mucha ambición para estos cinco partidos, te lo aseguro".