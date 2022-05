"Aún sigo viendo el combate y me emociono"

Con tan solo 23 años, Laura Fuertes puede decir que solamente dos boxeadoras en su peso son superiores a ella en todo el mundo. La asturiana viene de lograr un bronce en el Campeonato del Mundo de Estambul y este miércoles se ha pasado por Deportes COPE Asturias en Adarsa.

"Fue un momento histórico para el boxeo español y siempre lo tendré en la memoria. Veo el video en bucle y me emociono", explica. La repercusión ha sido enorme y, desde su vuelta a Asturias no ha parado de recibir reconocimientos. "Está siendo una locura, mucha gente me ha escrito. Lo agradezco mucho. Llevar el nombre de Gijón a la historia del boxeo español es un orgullo", apunta. También en cuanto a felicitaciones. "Cada mensaje es importante. Me escribió mucha gente. Me sorprendió que tanta gente estuviera pendiente de mis combates. Ha sido increíble recibir ese apoyo y también los ánimos cuando perdí", asegura.

Laura Fuertes recuerda sus inicios en el boxeo. "Estuve compitiendo mucho en natación. Siempre me llamaron la atención los deportes de contacto. Me apunté al gimnasio y me enganché", admite. También guarda en la retina su primer combate, que se saldó con victoria. "Debuté en Gijón, en La Guía. Fue una pasada. Había mucha gente, estaba mi familia, que lo pasa un poco mal viendo los combates. Les gustaba, pero ver a su hija… a nadie le gusta". Con el paso de los años, fue convirtiéndose en quién es ahora. "Va surgiendo todo de forma natural. Siempre me he tomado en serio este deporte. Tuve en mente llegar lo más alto. Por eso estoy donde estoy y de momento va siempre bien la cosa", asegura, aunque no deja de lado su preparación académica y cuenta con el título de TAFAD. "Siempre hay que tener un plan B porque la vida del deportista se acaba. Ahora sí vivo de ello, pero una lesión, o simplemente cansarte del nivel que exige", admite.

Respecto al Campeonato del Mundo, Laura Fuertes reconoce que "la preparación para este Mundial fue muy dura. Íbamos con la expectativa de lograr algo importante. Salió un sorteo difícil en la primera ronda, pero al pasarla, había mucha motivación" y considera muy importante que "el boxeo femenino está teniendo cada vez más referentes. Muchas niñas pueden no tener referentes. Espero que, con esta visibilidad y esta medalla, muchas niñas se atrevan a dar el paso".

Sus próximos objetivos están bien fijados, con una meta a largo plazo. "Claramente tengo los JJOO en la cabeza. Son el sueño para cualquier deportista. Me quedan un par de años. Hay competiciones clasificatorias y un ranking", explica. Con apariciones como la del Campeonato del Mundo, el sueño de París 2024 está más cerca.