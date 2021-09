"Aún nos queda mucho por trabajar y mejorar"

Sensaciones tras el triunfo ante el Cartagena

"Llevaba mucho sin jugar 90 minutos. Fue un partido en el que nos exigimos mucho. Son tres puntos importantes, tenía ganas de completar un partido y estoy contento por ello"

Rol en 4-4-2 ó 4-3-3

"Son dos esquemas donde me siento cómodo. No me importa uno u otro".

Diferencia con su etapa anterior

"Ahora tenemos la suerte de llegar a principio de temporada. La última vez que llegué, el equipo ya estaba hecho".

Adaptación

"Estamos en ese proceso de adaptación todos. Si en este proceso van llegando victorias, mejor".

Jimmy

"Es un gran jugador. Está creciendo mucho y ha dado un paso al frente. Tiene mucha personalidad y compenetramos muy bien. Muy contento de compartir vestuario con él".

Nivel físico

"Me queda muchísimo, ayer fue el primer partido completo. Tengo las ganas y la ambición de seguir creciendo".

Jugar con público en casa

"Es estimulante y emocionante. Cuando estuve aquí mi primera etapa ocurrió la pandemia. Contento por regalarles la victoria ayer".

Moral tras dos victorias consecutivas

"Si esas victorias llegan en este proceso de crecimiento del equip, mejor. Nos queda mucho que trabajar y que mejorar. Las dos victorias ya han pasado y ahora hay que preparar un partido muy complicado como es el del Ibiza".