El asturiano Hernán Pérez, líder en Salamanca

AQUÍ PUEDES ESCUCHAR LA ENTREVISTA A HERNÁN PÉREZ EN DCA.

Hernán Pérez Cuesta es un entrenador feliz en Salamanca, donde tiene a Unionistas cómo líder en la Segunda División B. “No solo en el subgrupo, también en todo el grupo, y los puntos se acumulan”, recuerda. El equipo charro ha superado al Deportivo tras imponerse este domingo en el derbi al Salamanca CF (1-0). “17 puntos es un bagaje importante; nos da fuerza y licencia para soñar, porque tenemos un muy buen equipo”.

El técnico ovetense llegó con ambición a Salamanca y las expectativas se están cumpliendo: “Veníamos con mucha ilusión. A medida que pasa el tiempo, solo vemos cosas buenas: el trato con la directiva, el cuerpo técnico, los jugadores. La dificultad del subgrupo es enorme: Deportivo, Pontevedra, Racing de Ferrol... Sin hacer mucho ruido, ahí nos estamos colando y vamos a confiar en que sea hasta el final de la temporada”. Unionistas muestra un rendimiento sobresaliente en el aspecto defensivo: solo ha encajado tres goles en el ecuador del campeonato.

En Salamanca también está Héctor Nespral, el canterano oviedista. “Estamos muy contentos con él. Viene de una lesión muy grave. Va cogiendo su nivel. Aquí están encantados con él y yo sé que aún no está ni cerca de su nivel, por lo que aún estarán pronto más encantados”, garantiza su entrenador.

Pero para Hernán no todo está resultando fácil en su nuevo equipo. “El lunar que tiene el club son las instalaciones, es una pena. Es un problema grande. Nos prometieron que en enero podríamos tener público, y como casi siempre no se cumple. Hay un gran retraso en la obra del campo. El alcalde de la ciudad estuvo hace poco visitándolo, pero desde la semana pasada no hay ni trabajadores. Es un asunto que nos tiene muy preocupados. Es un hándicap muy importante jugar sin público. Vamos a presionar todo lo que podamos. Es tremendamente injusto para una ciudad como Salamanca, con un equipo de Segunda B líder, no tener unas condiciones dignas, ya no digo mínimas, para poder entrenar y competir”, lamenta el entrenador asturiano.