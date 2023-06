Un asturiano en un banquillo de la Primera portuguesa: Pablo Villar ante su "reto más fuerte"

En ocasiones el fútbol lleva a tomar caminos inesperados. Y a cruzar fronteras persiguiendo una meta. Es lo que ha hecho Pablo Villar desde que hace seis años, momento en el que coge la maleta y se va a China. Después de varias experiencias como entrenador en el fútbol regional, dio el salto al país asiático dentro de un proyecto de LaLiga para importar talento chino. Y desde ahí, Ucrania, China otra vez, Eslovaquia, Lituania y ahora Portugal. Hace unas semanas el Vizela, de la Primera portuguesa, anunciaba que Pablo Villar sería el entrenador del equipo la próxima temporada. Una aventura que supone el "reto más importante" en la carrera de Villar, que entrenará en una Primera División potente en Europa. Y que cuenta en Deportes COPE Asturias cómo afronta la aventura.

La opción para Pablo Villar parece inmejorable. A poco más de cuatro horas en coche de su casa, en Asturias, entrenará en la Primera División portuguesa al Vizela. Lo valora como una gran oportunidad: "Afronto todos los proyectos con máxima responsabilidad, pero sí que es cierto que el más fuerte es este. Por el nivel que supone y por el tipo de competición que es. Por el nivel futbolístico que tiene Portugal".

Después del periplo que ha ido llevando por el mundo, es un salto que afronta con ambición: "A base de salir fuera de la zona de confort abres un camino diferente y vas haciendo un recorrido. Estoy muy contento porque se abriera esta puerta, es un salto muy importante en mi carrera. En las últimas temporadas estuve también entrenando en otras Primeras, pero esta es una de las ligas cercanas al Top 5. Contento y responsabilizado de poder tener esta oportunidad y lucharla al máximo".

Pablo Villar lo tuvo claro desde que era un chaval que jugaba en Tercera. Con 23 años ya tenía el Nivel III de entrenador y pronto colgó los guantes para entrenar en Primera Regional, al Ribadedeva: "Mi pasión era entrenar. Si hubiera empezado a entrenar, ahora estaría empezando a entrenar en senior. Estoy contento de la decisión que tomé".

De las aventuras en el extranjero hace balance positivo: "Aporta a nivel personal. Abres tus miras, ves maneras diferentes de hacer las cosas... El crecimiento es grande. Y a nivel deportivo también. El fútbol no se juega igual en todos los sitios. Ni el juego, ni la organización de los clubes, el día a día... Son experiencias que te van haciendo mejor. Según se van abriendo oportunidades se va valorando. La oportunidad y a donde te puede llevar. Ir haciendo tu camino".

La Primera portuguesa tiene grandes equipos y una amplia nómina de conjuntos que pelean por la zona media: "Hay cuatro equipos muy fuertes. Benfica, Oporto Sporting Portugal y Sporting Braga. Luego alguno por detrás como puede ser el Vitoria de Guimaraes y luego hay mucha igualdad. Es una liga muy competitiva con entrenadores de mucho nivel. Quizá sea el mejor escaparate europeo. Por la cantidad de talento que exporta, tanto jugadores como entrenadores".

Una competición al alza: "No hay el cupo de extracomunitarios que hay en España. Y luego se venden bien. Los departamentos de scouting pueden ver en un fin de semana seis partidos en el norte de Portugal. Y hacen las cosas bien. Exportan talento. Están entrando grupos inversores muy fuertes en los clubes y el potencial aumenta. El país a nivel de población no es tan grande y los derechos televisivos de los equipos pequeños no son grandes. Parece que puede cambiar en dos o tres años".

De momento Villar se centra en disfrutar del presente, sin pensar si en un futuro volverá o no a España: "Quiero disfrutar de esto y lucharlo. Pensar en hacerlo bien y donde me puede llevar. No le pongo puertas al destino ni pongo fechas para volver".