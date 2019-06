¿'Asturianización' del Sporting?

El Sporting da sus primeros pasos para construir el equipo de la próxima temporada. El club mantendrá un número importante de jugadores de la actual plantilla, a los que sumará el ascenso de varios canteranos y un número de fichajes por debajo de las cifras de los dos últimos veranos. Nombres como Javi Fuego y Borja López, con pasado en el Sporting, son objetivos de la dirección deportiva. Las intenciones parecen claras: crear un equipo con más sentimiento de pertenencia a la casa.

Este martes, en Deportes COPE Asturias, dos canteranos rojiblancos, Álvaro Bustos y Pablo Acebal, han reflexionado sobre el próximo Sporting. "Este año ha habido una sensación de falta de identificación con el equipo; la afición no ha tenido esa conexión que hubo otras veces y, para mí, eso es lo más negativo", explica Acebal. “La afición se enganchó mucho con nosotros (el Sporting del último ascenso) y estos últimos años la plantilla no es tan de la casa. A la afición le falta ese puntito para engancharse", asegura Bustos.

Al jugador del Gijón Industrial le encantaría que “vinieran futbolistas como Javi y Borja. Pero la apuesta por 'asturianizar' el club tiene que venir desde la convicción. Mareo no puede ser un plan 'B' y solo recurrir a la cantera cuando fichar no sale bien. La historia muestra que cuando se tiene a Mareo como base las cosas salen bien”. Álvaro Bustos apuesta por Pedro Díaz: “Me encanta, hay que darle confianza y minutos. De Gragera me han hablado muy bien también. Se tiene que apostar por ellos, son el futuro del Sporting”.

Acebal reflexiona sobre las dos últimas temporadas. “La gente quiere que el equipo gane y cumpla objetivos, y si se hace, se minimiza la importancia de si los jugadores son asturianos o no. Pero el club ha hablado estos años de rendimiento inmediato para buscar resultados a corto plazo. Y cuando estos no llegan, el aficionado se siente decepcionado”.