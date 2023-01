Astu, director deportivo del Real Avilés: "Hay que mejorar la primera vuelta; el objetivo es playoff"

El Real Avilés está moviendo mucho el mercado para asaltar el playoff de ascenso a Primera Federación. Hablamos con Jorge González Rojo 'Astu', director deportivo del club blanquiazul, en Deportes COPE Asturias.

Objetivo playoff

"Es claro, lo hemos dicho desde el primer día. Hay que mejorar los resultados de la primera vuelta y por eso estamos intentando optimizar la plantilla cada día más"

Cesar García, ex del Sporting, ¿jugará en el Real Aviles?

"Sí, lo tenemos cerca. Ha rescindido con su club (Algeciras) y tiene interés en volver a Avilés. Entre hoy y mañana lo podemos dejar solucionado".

¿Saúl Berjón es una opción real?

"Me ha llegado mucho este rumor. Me ha llegado por muchos lados y sería una ilusión para nosotros, pero es algo complejo. No creo que se pueda solucionar la diferencia que hay entre Segunda División y Segunda RFEF. Ojalá algún día pueda jugar con nosotros, pero por desgracia sus miras serán más altas y nosotros tenemos que ir con los pies en el suelo"