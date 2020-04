Así es el protocolo que tendrán que cumplir el Sporting y el Oviedo

COPE ASTURIAS contó este miércoles por la mañana algunas de las medidas que estaba preparando LaLiga para aislar a los jugadores y evitar contagios por COVID-19 durante la pretemporada que se espera iniciar el próximo junio. Horas después, Isaac Fouto desveló el protocolo para intentar poner en marcha el fútbol. Los clubes ya han recibido, en un documento de 19 páginas, las primeras medidas que tendrán que aplicar en los días previos a la vuelta de la competición. Habrá una pretemporada de, como mínimo, quince días con unas condiciones nunca antes vistas.

LaLiga prevé diferentes fases para la vuelta al trabajo. En una de ellas, se recomienda aislar a los equipos en sus ciudades deportivas con residencia o en hoteles de uso exclusivo. Aquellos equipos que no tengan disponibles unas instalaciones para la concentración, tendrán que asegurarse de que los futbolistas no salgan de sus domicilios, excepto para ir a entrenarse.

En las instalaciones deportivas solo podrá entrar el personal autorizado y de manera muy controlada. Habrá que proceder, en todo momento, a la desinfección de todas las instalaciones, además de hacer uso de mascarillas y guantes. 72 horas antes de la vuelta al trabajo, los jugadores, el cuerpo técnico, los empleados que tengan contacto directo con la plantilla y los familiares y otras personas que vivan con los futbolistas serán sometidos a una prueba de COVID-19.

El regreso a los entrenamientos será de forma escalonada y contará con varias fases. Comenzará con un trabajo individual, con los jugadores llegando a la ciudad deportiva cada quince minutos. En la noche anterior, recibirán el trabajo a realizar al día siguiente. En el césped sólo podrá haber dos jugadores a la vez. El club tendrá que hacer llegar las diferentes comidas a sus domicilios para que no salgan de sus casas. Durante estos días, no podrá entrar en los domicilios de los jugadores ninguna persona que no viva con ellos.

Más tarde, se entrenará en tres grupos de ocho jugadores, separados en tres vestuarios diferentes, con tres futbolistas como máximo en cada uno de ellos. Tampoco podrán comer juntos. Para el inicio de estas sesiones en grupos, se recomienda la mencionada concentración. Además, tendrán que estar presentes también normas en cuanto a la distancia social y la restricción del acceso a las instalaciones.

Aún hay más medidas en este protocolo de LaLiga. Por ejemplo, hay un capítulo reservado a los desplazamientos que tendrán que hacer los equipos en autobuses. Cada miembro de la expedición tendrá que ir distanciado: una persona cada cinco filas, por lo que harían falta hasta tres autobuses para realizar los viajes o desplazamientos del hotel al campo de entrenamiento.

En caso de que se detectara un caso positivo por coronavirus, el futbolista sería aislado en su domicilio y se procedería a realizar controles médicos diarios al resto de la plantilla y a desinfectar todas las instalaciones.