Así es Mario Hernández, nuevo lateral del Oviedo: "Más ofensivo que defensivo"

Mario Hernández se ha convertido en nuevo jugador del Real Oviedo. Firma por una temporada y otra opcional en función de objetivos y llega libre después de dejar el Rayo Vallecano, club donde se formó. Hemos hablado con Carlos Ganga, periodista de la Cadena COPE, sobre el nuevo lateral oviedista. En primer lugar, del cariño del que goza entre el público de Vallecas a pesar de los pocos minutos de los que ha dispuesto en la pasada temporada. "Es de los pocos canteranos que quedaban en el equipo y eso en Vallecas se valora mucho. Es un chico excepcional, nunca se ha quejado por no jugar y entrena muy fuerte siempre, es muy trabajador. Fuera del campo me parece una persona brutal y es un chico que puede funcionar dentro de un vestuario", cuenta Carlos Ganga en Deportes COPE Asturias.

El Oviedo ficha con Mario Hernández un perfil 'diferente' a lo que, en teoría, uno podría pensar para Álvaro Cervera. Un jugador más ofensivo que defensivo. "Ha jugado poquito, este año solo tres partidos. El año anterior jugó algo más, pero es que tiene por delante a un toro con Balliu que está a un nivel altísimo. Es un lateral derecho de largo recorrido, le gusta llegar arriba. No me cuadraba mucho el fichaje porque no es del 'estilo Cervera', creo que va mejor para arriba que para atrás. No es una roca defensiva. Está en crecimiento y tiene muchas ganas de mejorar. Sí te puede decir que ha tenido ofertas de muchos equipos de Segunda División, muchos le han valorado. Si ha elegido al Oviedo es que tiene ganas de jugar allí".