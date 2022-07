Así llegan los fichajes: el "desafío" para Cali y la "responsabilidad" de Jony

Tardó, pero se hizo realidad. Jony e Izquierdoz ya son nuevos jugadores rojiblancos, y ya han aterrizado en Asturias como jugadores del Sporting. Ambos llegan con ambición y hambre para cumplir los objetivos, como han manifestado en sus primeras declaraciones.

Cali Izquierdoz llega desde Argentina, después de haber priorizado la oferta rojiblanca por encima de otras: "Había otras posibilidades, pero hablé con la gente de Orlegi. Me he sentido muy cómodo trabajando con ellos. Es mi primera experiencia en Europa, con ese desafío de competir al máximo... Me han hablado maravillas de la ciudad. Tenía ganas de una experiencia así. Veía cosas positivas por todos lados".

La meta es alta para el jugador argentino: "Me hablan de la historia del club y lo importante que ha sido. El equipo se está armando fuerte para competir por lo que todos queremos".

En el caso de Jony, la negociación para la llegada del asturiano se dilató también más de lo previsto, como él mismo reconoce: "No veía la hora de entrenar con mis compañeros. Llevaba unos días aquí pero faltaban esos flecos que tardaban un poco más de la cuenta. Estoy feliz de estar con el grupo y poder compartir trabajos".

Con su llegada, los sentimientos del jugador asturiano se mezclan: "Satisfacción, orgullo, responsabilidad por lo vivido la temporada pasada... Fueron unos meses muy malos y muy duros a nivel grupal e individual. Desde que acabó la temporada nos pusimos manos a la obra para intentar volver y lo hemos conseguido. Toca devolver la confianza".

Después de la mala experiencia del año pasado, Jony llega ahora con ganas de resarcirse: "Sentía un poco de frustración de no poder encadenar entrenamientos. Crea ansiedad, no te deja rendir... No coges el nivel físico óptimo y así es difícil competir. Con dos semanas por delante, ahora va a ser diferente".