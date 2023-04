Así llega la Ponfe al Tartiere: "La situación es crítica. La salvación parece una proeza"

El Real Oviedo podría conseguir la permanencia de manera matemática incluso este fin de semana. Para ello tiene que ganar a la Ponferradina y espera que el Málaga no gane su partido. Un rival, la Ponfe, que llega en un mal momento, asumiendo un descenso que se acerca a El Bierzo. Es lo que se percibe en la distancia y es lo que también parece percibirse en el entorno del equipo que dirige Juanfran. Jacobo Casas, de COPE Bierzo, cuenta en Deportes COPE Asturias la última hora de la Ponferradina.

Y es que la situación en torno a la Ponferradina no es ni mucho menos positiva. Tras el paso de David Gallego y la llegada de Juanfran, no ha habido la esperada reacción: “Parece una auténtica proeza la salvación. Son ocho puntos de desventaja en cinco jornadas. Y el equipo no está dejando las buenas sensaciones que se espera de un equipo que se está jugando tanto. Casi todos pensábamos que podía reaccionar con la llegada de Juanfran, pero no ha funcionado. Tampoco funcionó David Gallego. Y tampoco Jose Gomes a principio de temporada. La situación es crítica. Lo de Burgos, no haber ganado al Lugo… Todo se junta”.

En el primer año sin Bolo después de unos años prolíficos en la categoría, la marcha del técnico vasco dejó huérfano al equipo, aunque quizá fue que pudo ver venir lo que se avecinaba: “Aquí a Bolo se le tiene mucho cariño. A lo mejor podía haber solucionado la situación, pero ya había dejado entrever que esa etapa estaba consumida. Quizás lo dijo por algo”.