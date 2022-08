Así es Koba Koindredi: "Tiene talento y físico de sobra para destacar"

Koba Koindredi sería el próximo en llegar al Real Oviedo. Desde el Valencia, reforzará el centro del campo del conjunto azul en calidad de cedido, dando todavía más argumentos a Bolo en esa zona del campo. Rafa Villarejo, de COPE Valencia y Sergio Fernández, analista, dibujan en COPE Asturias lo que podría darle este jugador al conjunto azul.

Koindredi no ha acabado de tener participación en el Valencia, condicionado por la situación del conjunto ché, explica Villarejo: "Fue una apuesta de futuro del anterior director deportivo, Pablo Longoria. El Valencia no lo quiere dejar escapar. Ha pasado con cierta irregularidad por el filial. Hay muchos casos en los que no se sabe si es bueno compaginar primer equipo y filial y eso creo que es lo que le ha pasado. A Koba no le ha hecho bien compaginarlo. Ha sido más futbolista del primer equipo que del filial, pero no se ha concretado en minutos".

Desde Valencia, el propio Rafa Villlarejo asegura que la llegada al Oviedo puede ser buena para ambos. "Estoy convencido de que es un buen futbolista para Segunda. Tiene un físico portentoso, una zurda con mucho talento y abarca mucho campo. Destaca por su portento físico. Tiene buen disparo. Ha hecho goles desde media distancia bastante espectaculares. Le falta creerse que es buen futbolista. La oportunidad de que el Oviedo le dé minutos le va a venir muy bien. Tiene talento y físico de sobra para destacar".

También conoce bien a Koindredi Sergio Fernández, analista y habitual colaborador de COPE Asturias: "Puede hacer doble pivote perfectamente. Es un jugador más parecido a Brugman que Hugo Rama. Tiene buenas condiciones, tiene un físico muy importante y buena técnica. Es un centrocampista muy completo. Me sorprende que le pueda caer al Oviedo un jugador de este estilo. Me genera dudas que es un futbolista que puede parecer demasiado tranquilo, que igual le podía venir mejor otro tipo de fútbol. Pero condiciones tiene muchísimas para Segunda".