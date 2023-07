Así fue la presentación de Sebas Moyano, Romario Ibarra y Álex Millán

El palco del Carlos Tartiere fue testigo de la presentación de tres de los cuatro primeros fichajes del real Oviedo para la temporada 2023/24. Sebas Moyano, Romario Ibarra y Álex Millán comparecieron ante los medios de comunicación en su puesta de largo como jugadores oviedistas.

SEBAS MOYANO

Cómo llega a Oviedo.

"Cuando me llegó el interés del Oviedo no dudé mucho. Hablando con Roberto le dije desde el principio que no quería escuchar mucho más, me atraía mucho Oviedo. El estadio me impresionó, la gente, cómo se vivía el fútbol. Mi familia y yo queríamos venir aquí".

Posición ideal.

"Jugué en todas las posiciones de ataque. Me siento cómodo en cualquier posición".

Reto más importante de su carrera.

"Es el reto más importante de mi carrera. Vamos a demostrar que estamos aquí por algo. Es apasionante".





ROMARIO IBARRA

Cambios de México a España.

"Mi primera experiencia europea. Es muy diferente a lo que estaba acostumbrado a vivir. Me siento preparado para este reto y estoy trabajando para adaptarme lo más rápido posible. Vengo jugando a buen nivel durante muchos años en mi selección y en el club".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

¿Futuro en Europa?

"La idea es ir poco a poco. En sudamérica todos sueñan con jugar aquí. Si en un futuro puedo seguir aquí, sería lo mejor para mi carrera"

Conversaciones con Pachuca para jugar en el Oviedo.

"Todo el tiempo estaba en conversaciones con ellos. Me hablaron de la ciudad, del proyecto. Desde el primer día que me buscaron estuve muy contento. Mi familia me dio el 'ok' para venir a Oviedo y fue una decisión muy fácil por mi parte".

Diferencias en el pase con respecto a México.

"El pase es muy diferente, es muy fuerte. Hay que trabajar en eso. No tengo problemas con la recepción del pase, pero hay que trabajar en el pase. Es la única diferencia".

¿Objetivo playoff?

"Paso a paso. Partido a partido".





ÁLEX MILLÁN

Competencia con Borja Bastón.

"Entrenar al lado de Borja me puede ayudar mucho. Todo lo que puedo coger de él bienvenido. Estoy muy contento de estar aquí".

¿Delantero en solitario o acompañado de uno más?

"He jugado solo y acompañado de otro delantero. Como prefiera el mister. Nos adaptamos a lo que el entrenador quiere. Me veo de las dos formas".

Motivos para firmar por el Oviedo.

"Cuando vienes al Tartiere como visitante te quedas impactado de cómo se vive el fútbol aquí. Es un paso importante en mi carrera venir a un club histórico, un paso que me va a ayudar mucho en mi carrera. Estoy muy agradecido de la oportunidad que se me dio".