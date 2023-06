Así es Colombatto, objetivo del Oviedo: "Tiene un estilo parecido a Toni Kroos"

Santiago Colombatto es uno de los nombres del momento en el Real Oviedo. El club azul persigue la cesión del mediocentro argentino de 26 años para la próxima temporada. Hemos hablado con Paco Vela, periodista que sigue la actualidad del Club León, en Deportes COPE Asturias. Vela habla de Colombatto y de Borja Sánchez, que jugará en el equipo de Guanajuato la próxima temporada.

¿Qué recuerdo dejó Colombatto en León?

"Le costó trabajo asentarse, llegó de Bélgica, pero lo consiguió. Tiene mucha técnica, mucho recorrido y gran golpeo. Cuando salió de Club León no fue por un tema deportivo. Forzó su salida al fútbol europeo y terminó firmando por el Famalicao. Su préstamo termina el 30 de junio y en León no cuentan con él. Jesús Martínez, presidente del club, dijo que le veía en el Oviedo. Eso llega de parte de la directiva. Sin embargo, desde el círculo del jugador, después de su gran liga en Portugal, cuentan que busca una Primera División".

Pachuca quiere que juegue en Oviedo.

"Famalicao no va a pagar la cláusula de recompra. El jugador y sus representantes querrían tener un Primera División, aprovechando el momento de Portugal, pero veo difícil que Grupo Pachuca lo vuelva a ceder a otro equipo. Si Colombatto va a otro equipo es para venderlo. Al Oviedo le vendría bien un perfil como el de Colombatto".

Entonces de México no salió por cuestiones deportivas. Tiene nivel.

"Club León lo ganó todo aquí y aquella plantilla se fue descomponiendo de forma natural. Colombatto aprovechó que tiene pasaporte italiano para forzar su marcha a Europa. Del fútbol mexicano se va en un buen momento y Famalicao no era su primera opción. Fue una decisión muy personal, incluso venía de jugar una final siendo muy importante. No sale porque no tuviera cualidades ni mucho menos, se va por algo personal".

¿A qué jugador se puede comparar?

"Lo veo como un Toni Kroos, salvando todas las distancias. Va y viene, tiene un gran físico. No se esconde, mete la pierna, tiene visión de juego. No es Superman, hablo de sus proporciones. Saca faltas y saques de esquina. No ha marcado muchos goles, pero tiene calidad, buen pie".

Borja Sánchez. ¿Cómo veis su fichaje desde León?

"Hay expectativas con él. Cuando hablamos en México de fútbol español es Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Betis por Guardado, el Elche por Christian Bragarnik, que ayer estaba en el palco de la Selección de México con la gente que toma las decisiones. Sobre Borja Sánchez hablé ayer con el presidente de León, que venía viéndolo un año y medio. Hay mucha expectativa por verlo, llega a un club que va a jugar el Mundial de Clubes y que va a tratar de seguir estando en la élite como lo ha estado en los últimos años llegando a finales y semifinales de manera continuada".