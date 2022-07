Así afronta Lucía García su nueva aventura en el Manchester United: "Voy a un gran club"

Lucía García cambia de liga. La asturiana firma por el Manchester United hasta 2024, un cambio que supone un salto y una nueva aventura internacional, después de seis temporadas en el Athletic Club. La jugadora formada en el Oviedo Moderno continúa así la progresión, que ya la ha hecho ser una habitual con la selección, con la que acaba de estar en la Eurocopa de Inglaterra. Unas semanas intensas, que desgrana en Deportes COPE Asturias.

La jugadora asturiana se muestra satisfecha con esta nueva aventura que ahora se presenta: "Estoy feliz, contenta, disfrutando ahora de los días libres y con ganas de empezar ya. Es un club grande, importantísimo. Me da cierto respeto. Es un gran club y voy a estar bien. Los primeros meses serán un poco difíciles, pero espero que me vaya a ir bien".

Inglaterra es una potencia en el fútbol femenino en la actualidad, con un estilo de fútbol que Lucía conoce y que supondrá también una adaptación que Lucía afronta con ganas: "No hay más que ver a la selección inglesa. Muy física. La Liga es muy física y muy rápida. Los primeros meses serán complicados, me tendré que poner más fuerte de lo que estoy. Es un cambio, pero espero que vaya a ser para bien. Es una de las tres mejores ligas del mundo. En Inglaterra había tres del United, pero no me saludé con ninguna" comenta entre risas.

Tuvo que dejar así el Athletic Club de Bilbao, donde estaba asentada en las últimas temporadas: "Fue mi sexta temporada en el Athletic y me dio cierta pena. Era como mi casa, fue un poco difícil. Pero asumí y pensé que tomar esta decisión y este cambio era lo mejor para mí. Creo que acerté a la vez que dejé el club de mi vida".

Todavía con el recuerdo en la retina de la eliminación en cuartos de final de la Eurocopa, precisamente ante Inglaterra, país anfitrión y gran favorito para el título. Un partido en el que España fue superior, pero que un polémico gol en los minutos finales abocó al partido a la prórroga: "Para mí fue el mejor partido, hicimos un partidazo. Para mí fue un resultado injusto. Estaba en la banda y me veía dentro y de repente cambió todo en nada. Ha sido duro y difícil. Creo que estábamos preparadas para dar más, pero las circunstancias son las que son. Hay que seguir trabajando y remando para hacer cosas grandes con la selección".

Y eso que durante toda la preparación para la Eurocopa hubo muchos imprevistos: "Desde fuera igual nos ponen más flores de las que deberíamos tener. Empezamos con mal pie con la lesión de Jennifer, temas de covid, luego lo de Alexia... Son cosas que te van marcando. Son gente muy importante y que para la selección son importantes. A pesar de ello hicimos un buen papel. Estos partidos son por detalles y el primer gol que nos meten... El VAR ni siquiera lo revisa...".