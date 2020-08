El ascenso más especial para Eliana Fernández

En lo que a clubes se refiere, el año para el fútbol asturiano solamente se ha saldado, de momento, con el ascenso del Covadonga a Segunda B. Sin embargo, el Principado contará con una nueva representante en Segunda División, se trata de la árbitra asistente Eliana Fernández, que la próxima temporada se estrenará en la categoría de plata.

“Todavía no me lo creo”, ha resaltado este mediodía en Deportes COPE Asturias. A Eliana Fernández no se le olvidará cómo recibió la noticia. “Estaba saliendo de casa, me llaman por teléfono y me cambió el día por completo. Llamé a mi madre para compartir la alegría con la familia”, explica. Sobre el cambio de categoría, reconoce que “no deja de ser fútbol, pero estamos hablando de fútbol profesional. Son las mismas reglas, pero es un fútbol más rápido”.

Con una vida dedicada al arbitraje, hace tres años se estrenó como juez de línea en Segunda División B, pero asegura que no hay nada comparable a dar el salto al fútbol profesional. “Todos los ascensos tienen algo especial. Llevo mucho tiempo trabajando, el arbitraje es una carrera de fondo, pero creo que este es el más especial”, apunta.

En LaLiga Smartbank coincidirá con otra asturiana que también ejerce como asistente, Judit Romano. “Cuando salió la noticia, Judit me escribió. Todos los consejos son bien recibidos”, apunta. Eliana Fernández no podrá pisar El Molinón o el Carlos Tartiere por su condición de asturiana, pero cree que cada uno de los estadios de la categoría mostrará su encanto. “Conocer todos los campos nuevos me haría especial ilusión. En estos dos días he pensado en mi momento del debut, pero no he encontrado un campo especial. El que me toque, bien recibido será”, explica.

Con el salto a Segunda División, la asturiana se enfrentará por primera vez al VAR, pero no es algo que le preocupe. “Es la novedad. Estoy tranquila porque es una herramienta que nos ayuda a ser mejores, a convivir con el error, pero a hacer el fútbol más justo”, concluye.