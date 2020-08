"El ascenso en Mallorca y la vuelta a Asturias es algo que no se olvida"

Evilasio Sánchez, Vili, es uno de los futbolistas con más partidos en la historia del Real Oviedo. Tras debutar con el equipo en Segunda B, y tras casi una década en Segunda, sabe lo que es vestir la elástica azul en las tres principales categorías del fútbol nacional.

Ahora, tras su jubilación, el histórico lateral azul en la década de los 80, explica que se dedica “a cuidar nietos, a salir de compras, salgo a caminar al monte, al Parque de Invierno, tengo tertulias con los amigos, pero ahora hablamos de todo menos de fútbol, que ahora está todo parado. Queremos ir al Tartiere, a El Molinón, pero no podemos, no nos dejan”, explica.

Alejado del fútbol, recuerda que “empecé a pegar patadas al balón desde muy pequeño en Puerto Chico, en Llanes, era zurdo, muy raro en aquella época”. Una trayectoria marcada, además, por su paso como delegado del equipo carbayón en Primera y como gerente en las épocas duras en Tercera. “Me acuerdo de detalles en todos los estamentos. De lo bueno, de lo malo... lo malo lo quiero olvidar, pero no puedo. Fue duro, pero de esa época salimos todos más oviedistas”, expone.

Tras llegar al Vetusta, filial azul, Vili no olvidará su debut con el primer equipo, en Segunda B. “Tuve un poco de suerte. Hay que estar ahí. De aquella, los sábados solamente entrenaban los citados con el primer equipo. Era para un partido contra el Caudal. Se lesionó Vicente y me llamaron. Pensé que me llamaban para hacer bulto. Cuando dan la alineación me nombran a mí, mi primera reacción fue de nerviosismo. Rápidamente vinieron los capitanes a apoyarme. Jugamos, ganamos 2-0 y la única tarjeta del partido fue para mí. A partir de ahí, jugué todos los partidos en Segunda B y tuvimos la suerte de ascender”, recuerda.

En Segunda División, Vili fue un fijo con distintos entrenadores. Múltiples proyectos que cada temporada arrancaban con el objetivo de ascender, pero que luego se quedaban a mitad de camino. El veterano exjugador del Real Oviedo establece ciertas comparaciones con la situación actual. “Hasta que no haya una base sólida, gente consolidada, sea cantera o no. A la cantera hay que ponerlos, pero si valen para estar ahí. Tuve compañeros muy buenos. Podría decir 12 ó 14 de Asturias. Trajimos jugadores que mejoraron al Real Oviedo y con eso subimos, ante un Mallorca con jugadores internacionales. Tuvimos la suerte de subir y de estar mucho en Primera”, expone.

Pero en 1988 llega el ascenso en Mallorca. Una promoción que se culmina en el Luis Sitjar y que acaba con una celebración multitudinaria en el regreso a Asturias. “Eso no se olvida. No creo que se vuelva a repetir. Hace poco se ascendió a Segunda A, pero no tiene nada que ver con aquello. Tardamos casi tres horas en llegar del aeropuerto a Oviedo. Las calles, los puentes, todo lleno de gente... el recibimiento en el Ayuntamiento fue apoteósico. La gente estaba asustada porque no daban crédito. Fueron muchos años en Segunda. Recuerdo que fletamos un vuelo chárter para ir a Mallorca y no lo llenamos hasta dos días antes de ir a jugar. La gente no confiaba. Habíamos ganado en la ida, pero no esperábamos solventarlo allí”, recuerda Vili.

En Primera División apenas jugó 24 minutos ante el Celta de Vigo. Vicente Miera tuvo el detalle con Vili para que pudiera debutar en la máxima categoría. “Esos minutos me supieron a gloria. De aquella tenía los tobillos mal. Íbamos ganando 3-0 y Miera me dio la opción de debutar. Miera era muy suyo, pero siempre me llevé bien con él. Era un gran entrenador”, rememora.

Vili también recuerda su paso como delegado en Primera, o como gerente en la época del equipo en Tercera Divsión. “Recuerdo a la afición, que nos levantó. Hubo reestructuración del club, con despidos, con todo lo que significa... Se salió adelante. Fue difícil, pero la afición se levantó. En Oviedo cometimos el error de hacer otro equipo diferente. La cosa salió fatal. La gente se enfrentó, amigos de toda la vida. Hubo problemas tremendos”, recuerda acerca de aquellos años.