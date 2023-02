Arturo Noval: "Djuka es muy exigente consigo mismo; no es positivo juzgarse así"

La sequía goleadora de Uros Djurdjevic es uno de los principales problemas del Sporting en esta 2022/23. La crisis de confianza del delantero balcánico está pasando factura a un Sporting que, a pesar de generar muchas ocasiones de gol, no logra transformarlas. Hemos hablado con el hombre que, desde su labor como coach en el conjunto rojiblanco, primero con Rubén Baraja y después con José Alberto López, fue capaz de sacar el mejor rendimiento de un Djuka que, en los dos años posteriores, acumuló 38 tantos. Arturo Martínez Noval, ex jugador del Sporting y experto en desarrollo personal, se ha pasado por Deportes COPE Asturias para abordar la situación del '23'.

¿Qué Djuka te encuentras cuando empiezas a trabajar con él?

“Casi todos los serbios tienen un temperamento, que a veces sirve y a veces no. Lo que tratamos de hacerle ver fue que ese temperamento, en ocasiones, no sirve. Son personas que necesitan gente alrededor que le expliquen lo que es Gijón y lo que es el Sporting. Me pasaba muchas horas con él, siempre con la supervisión de los entrenadores. Al final de los entrenamientos nos quedábamos a practicar remates, siempre en el marco del desarrollo personal. Es una persona muy exigente consigo mismo, pero creo que en situaciones como la de ahora tiene que moderar esa exigencia”

Su autoexigencia ha destruido su confianza?

“Me voy a poner en las botas de Djuka y cómo pienso que está llevando esta situación: esa forma de juzgarse no es lo más adecuado en este momento. Si una persona está inmersa en pensar que es el mejor pagado, que tiene que hacer goles y no los está haciendo… pienso mal antes que pensar bien. Un deportista de alto rendimiento tiene que tener equilibrio. Si no lo tiene, las decisiones rápidas empiezan a ser equivocadas, piensas en lo superficial y en lo irrelevante, te limitas, piensas que no sirves etc. Te hablo desde el punto de vista del Arturo que era futbolista y que también me venía abajo con situaciones así”.

¿Tiene solución su momento actual?

“En esta vida todo se puede entrenar. ¿La mejor solución? Que el domingo enchufe dos goles. Esa falta de confianza de repente desaparece. Si eso pasa, lo que ve ahora pasará a verlo de una forma muy distinta. La confianza no puede depender de que meta un gol o dos. Mi autoestima viene de cómo vivo el momento de ahora. Los goles van a llegar”

¿Es importante charlas como la que MAR ha tenido con los pesos pesados del vestuario en momentos clave del año?

“Considero que las charlas siempre son importantes. Las charlas te acercan a las personas. Y son importantes no solo con los pesos pesados. Imagino que es para trasladarles sus opiniones, pero esa charla tiene que tener un fundamento y un contenido. Después de eso hay que darles un contenido. En mi carrera he tenido muchas charlas pero, ¿que me hayan servido? No tantas”.