Arranca LaVuelta: “Asturias no va a ser juez pero sí va a decir el que no va a ganar”

Este viernes arranca una nueva edición de La Vuelta Ciclista a España. Asturias contará con dos finales en alto, los últimos días del mes de agosto, lejos de la última semana. Eso impedirá que sean etapas altamente decisivas, pero sí que serán importantes. Heri Frade nos las presenta desde Países Bajos, desde donde hoy salen los ciclistas.

Esas dos etapas en Asturias serán importantes en LaVuelta, aunque no tan decisivas como otros años, apunta Heri Frade: "Asturias más que juez va a ser un colador, un tamiz de favoritos. Hay gente que viene con muchas dudas, el primero Roglic. Tener el norte tan pronto hace que se pueda hacer muy duro en función de la velocidad que tengan las etapas. Collado Fancuaya va a ser una llegada muy bonita, sobre todo si hace buen tiempo y Les Praeres que ya la conocemos. Asturias no va a ser juez, pero sí va a decir el que no se la lleva".

El único asturiano en LaVuelta es Dani Navarro, que buscará pescar alguna etapa, con la dificultad que ello conlleva: "Dani Navarro aspira a eso, a buscar alguna etapa. Colarse en una fuga de media montaña y poder pillar la etapa, pero para el BH Burgos ha empezado un poco atravesada LaVuelta".