Arnau: “De momento, el Real Oviedo no planteará un ERTE”

La situación actual del Real Oviedo, la posible vuelta a la competición y la forma de hacerlo, el escenario de renovaciones, los fichajes y el estudio de mercado son algunos de los temas tratados por el director deportivo del conjunto azul, Francesc Arnau, durante la comparecencia virtual mantenida con los periodistas. Una charla de más de media hora en la que el hombre fuerte en la confección de la plantilla carbayona valoró el grado de preocupación de los futbolistas y destacó que, por el momento, el club no maneja la opción de realizar un ERTE.

¿Qué escenarios se barajan y qué cree que puede pasar con la competición en los próximos meses?

Más que valorar lo que va a ocurrir, me gustaría explicar lo que estamos haciendo o en qué línea estamos trabajando. Lo que va a ocurrir puede cambiarnos en horas. Hay un tema que va a marcar todo lo que venga. La pregunta es cuándo podremos salir a la calle otra vez para recuperar la vida normal. Habrá cosas más urgentes que el fútbol a recuperar. A raíz de esto, nos vamos planteando cosas para que no nos coja de sorpresa. Se filtró un borrador por parte de LaLiga, pero es eso, un borrador para intentar recuperar la competición. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿De qué manera? Ahora mismo nadie está capacitado para decirnos cómo lo haremos exactamente. Se plantean cosas. El fútbol tiene mucha repercusión y la gente habla de ello. Dar por hecho cualquier cosa es bastante improbable. Estamos en una situación donde hay personas o instancias superiores al fútbol que van a decidir por nosotros. Decidirán cuándo terminará el estado de alarma y cuándo podremos reincorporarnos a la vida normal.

Hemos visto distintos estamentos. La FIFA ha hecho una propuesta para alargar las ligas hasta donde haga falta. Puede haber un problema grave: cómo se propagará el coronavirus en distintos países. Por ejemplo, la competición en España puede terminar antes que en México. Estamos hablando de distintas finalizaciones. Luego hay competiciones generales, como la Champions, suspendida hasta nuevo aviso.

Se habla de la opción de terminar la temporada más allá del 30 de junio, fecha en la que vencen muchos contratos. ¿Es un problema? ¿Se ha empezado a barajar ese escenario?

Primero hay que saber cuándo vamos a empezar, pero sí que parece que a 30 de junio es una utopía que vayamos a terminar LaLiga. Hay que mirar, en el aspecto jurídico, cómo se pueden alargar esos contratos. Hay muchas situaciones a nivel mundial, es imposible abarcarlas todas. Me voy a remitir a la propuesta hecha por FIFA (no quiere decir que sea la definitiva), que es respetar la temporada 2019-20. En lugar de terminarla a 30 de junio, que se termine cuando sea posible. Se plantean cosas jurídicas que cada uno tendría que negociar. No sé si un estamento general (FIFA, UEFA) puede obligar a las partes a hacer eso. Se crearía una situación complicada. También habría que ver cuándo comienza el periodo de inscripción. Si no comienza el 1 de julio, el futbolista no puede inscribirse en otra Liga. La propuesta de FIFA abarca todo, pero a veces no tiene potestad en las leyes de cada país. Se abre un marco jurídico con muchas incógnitas. Creo que, en el momento en el que se pueda jugar (sea a puerta cerrada o abierta –creo que será a puerta cerrada–), habría que llegar a un entendimiento entre las partes: federaciones, ligas o jugadores para aceptar ciertas situaciones para luego no ir a un marco jurídico de cada país y aprovecharse de una situación particular.

¿Qué impacto económico tendrá esta situación en el Real Oviedo? Hay varios equipos que han llevado a cabo un ERTE. ¿Ha habido alguna conversación con Arturo Elías?

El negocio del fútbol va a ingresar menos dinero. Se han adelantado algunas cantidades de la televisión, pero a nivel de taquillas, abonados, publicidad… hay unas pérdidas importantes. El hecho de no estar funcionando implica unas pérdidas. Cada club va planteando ERTE, reducciones salariales. Nosotros tenemos pérdidas como todos los clubes, pero afortunadamente tenemos una propiedad fuerte con la presencia de Arturo Elías. De momento no vamos a hacer ningún tipo de acción de este tipo. La situación puede cambiar dentro de días, de un mes. Veremos cuánto dura esta situación. A día de hoy, igual que otros clubes se lo están planteando, nosotros, aunque hemos previsto todos los escenarios, no tenemos esta situación planteada.

¿Cómo valora el borrador de LaLiga en lo que se refiere a reanudar la competición? El hecho de que la Liga belga haya decidido suspender la competición, ¿puede ser un ejemplo a seguir en España?

Por lo que intuyo, teniendo información de primera mano, es que tanto la Federación como LaLiga harán lo posible por terminar la competición. Otra cosa es que no se pueda porque las fechas nos coman y que no podamos solucionar el tema general del coronavirus. No creo que influya lo que ha pasado en Bélgica; nuestro modelo general es intentar acabar las ligas como sea, siempre que FIFA o UEFA lo permitan. En cuanto al borrador, me quedo con la intención. Creo que no se tiene en cuenta que hay 42 clubes en la Liga de Fútbol Profesional y que algunos tienen más campos para entrenar, más facilidades porque tienen ciudad deportiva. En este aspecto, la intención es buena por intentar solventar esta situación de no poder jugar o entrenar, pero sí necesita hacer una serie de retoques porque cada club tiene unos medios y otros no. Los medios del Madrid o el Barcelona no son los que podamos tener Lugo, Extremadura o nosotros. Este borrador es una guía, un comienzo para intentar hacer un protocolo e incorporarnos progresivamente a los entrenamientos.

¿Qué grado de preocupación tienen los futbolistas?

Hay de todo. Me he encontrado con que a alguno se le hace duro el confinamiento. Hemos dicho a los futbolistas del primer equipo y del filial que se quedasen aquí. Los jugadores del primer equipo que tienen familia están más ocupados, tienen dónde distraerse. Hay alguno que se ha tenido que quedar solo, como yo, y ven cómo se les ha venido encima la casa. Los jugadores están preocupados, por la expectativa de ver qué ocurre. El fútbol está pasando por un momento delicado. No podemos jugar y el tema económico, a la larga, no se podrá aguantar. Vamos a ver cuándo podemos incorporarnos y que ellos estén más tranquilos. Están preocupados porque es su futuro. Cuándo podrán entrenar, cómo van a mantener la forma; el tema de reducción de salarios que se está viendo en otros clubes también les preocupa. Están a la expectativa de volver a hacer lo que más les gusta, volver a un campo de fútbol; es lo que nos falta. Uno se aburre, hablo en mi caso. Se echa de menos la adrenalina de los domingos, de competir, de sentirse examinado por un resultado. Estoy seguro de que los futbolistas lo echan de menos.

¿Cómo se están organizando en la dirección deportiva? El fútbol está parado, pero ¿da tiempo a ampliar alguna base de datos, mirar otras ligas? El mercado cambiará. ¿Se puede planificar de otra manera? ¿Se ha hablado de renovaciones?

En la dirección deportiva somos cuatro personas. Álex Díaz, Roberto Suárez, David Comamala y yo. Estamos conectados por teletrabajo. Tenemos un programa desde mediados de marzo que nos permite trabajar. Almacenamos información de una manera sencilla y puedo controlar online el trabajo que están haciendo: los informes que cuelgan, los partidos que han visto...

En cuanto al mercado, estamos pendientes de distintos escenarios. Depende de un tema económico. Si tenemos más salario-Liga o menos. Esto también lo hubiéramos hecho teniendo en cuenta la competición, pero ahora tenemos más tiempo para recoger la información. Por ejemplo, las llamadas a los agentes ahora duran más tiempo. Tenemos más en cuenta el lado personal. La velocidad que teníamos antes nos permite ahora ir más relajados. Estamos recogiendo información sobre el mercado, intentamos ver más partidos, acaparar más mercados para tener la máxima información. No creo que influya el cambio de fecha. Nos activaremos. Si el mercado dura un mes, haríamos las mismas operaciones que en dos meses, aunque tendríamos que trabajar más rápido.

Respecto a las renovaciones. Sí hemos hablado de intenciones con los futbolistas, pero ya antes del parón queríamos ver cómo iba nuestra situación en la clasificación. Ahora mismo no tiene sentido hablar de renovaciones porque no sabemos hacia dónde vamos a ir. Podría haber un margen de error grande. Esto incluso perjudica a los jugadores, ya que el fútbol está a la baja. Hay que esperar por el bien de todos. Cuando esto vaya a más, sabremos lo que podremos ofrecer y los jugadores se verán beneficiados.

¿El Real Oviedo estaría dispuesto a renovar a Ziganda si se anulase ahora la temporada?

Dar por finalizada ahora la temporada es el último escenario que se baraja, aunque en el fútbol nada se puede dar por descartado. Tanto Tebas como Rubiales han dicho que la quieren terminar, pero hay que ver qué pasa a nivel general. Últimamente el trabajo de Ziganda se empezaba a notar. En cuanto a resultados, pero sobre todo veíamos que el equipo estaba tomando el rumbo que él quería. Afrontábamos un tramo decisivo de once partidos en buena forma. En el campo del Extremadura vimos que el equipo podía ganar haciendo las cosas bien. Estábamos en una buena línea. Yo encantado de que pueda seguir aquí mucho tiempo. En el caso de conseguir la permanencia, tiene contrato por una temporada más.

Hay otros clubes que han anunciado fechas para volver a los entrenamientos. ¿Qué opinión le merece? ¿El club se plantea una fecha?

Creo que no sería lo adecuado. Sé que en Alemania han empezado e incluso en Bielorrusia hay una Liga que no ha parado. No sé qué sería lo adecuado. ¿Cómo volvemos? ¿Cuántos pueden entrenar? Hay que desinfectar… Ahora mismo puede ser peor el remedio que la enfermedad. En estos momentos los jugadores están trabajando en sus casas y cada uno tiene un plan individual. Ahora mismo sería contraproducente enviarlos a entrenar, a día de hoy. No hablo de aquí a un par de semanas, que veamos que los contagios bajen y se nos permita volver a la calle. Luego, sí que habría que activar algunos protocolos como ya hicimos antes del parón. La semana anterior ya rondaba la idea de empezar a suspender actos. Separamos el primer equipo del filial. Intentamos mantener, dentro de las posibilidades del confinamiento, que los jugadores mantengan la forma. Tienen al doctor, que está encima de ellos; al nutricionista, que les está pasando la alimentación. En ese aspecto intentamos dar el ciento por ciento para que el jugador pierda lo menos posible. Incluso los jugadores han tenido una charla táctica con Ziganda para que, a nivel de imágenes y vídeos, sigan trabajando.

En el escenario de que no se reanude la competición, ¿qué idea tienen respecto a lo que pueda pasar con los ascensos o descensos? En el caso de que se reanude, ¿cómo afectaría a la próxima temporada?

Hablamos de supuestos. Si se anula la temporada, hay muchos temas. Lo que más nos preocupa son los ascensos y descensos. Hay muchos aspectos a solucionar. Quién sube y baja, quién juega en Europa. Quién sube desde Segunda B. Todas estas decisiones tendrían que estar consensuadas entre la Federación y LaLiga por ley. Si no hay acuerdo, quien decide es Rubiales o un órgano en el que delegue. Tenemos varios escenarios. Estamos en situación de descenso, hay un partido del Albacete con el Rayo pendiente… Hay muchas soluciones a solventar. Habría que decidir quién va a las competiciones europeas… ¿Qué criterio tomará la Federación en consenso con LaLiga? Podemos plantear distintos escenarios, pero esperemos que el tema de descenso no nos afecte a nosotros y poder seguir en la categoría.

En cuanto a renovaciones y mercado, ¿se puede pinchar la burbuja del mercado? El Oviedo venía en una dinámica de ir perdiendo tope salarial. ¿Puede ayudar esa circunstancia en el hecho de que el club pueda encontrarse con jugadores más accesibles?

En los clubes hay de todo. Hay algunos que están al límite. El tema de los ERTE hace que, pese a sus presupuestos, puedan estar al límite. Hay otros que no se plantean esta situación porque tienen dinero en caja. No va a haber los fichajes que había anteriormente. No vamos a ser todos los equipos los que vamos a estar bien. Por mucho que un club quiera vender y mantener su modelo de negocio, si no hay un club grande que compra, no se puede continuar así. Sí que espero que los precios en el fútbol vayan a bajar. Habrá una pérdida en todo. Si no se asume este año, se tendrá que asumir en los siguientes. En cuanto a ingresos, la publicidad es una de las partidas más importantes. Si la economía mundial no gira, no habrá dinero para entrar en el fútbol. No tengo dudas de que vamos a vivir una regresión en traspasos, presupuestos, salarios…

Respecto a las renovaciones de jugadores que acaban contrato el 30 de junio, jugadores con mucha participación... ¿Ha hablado con ellos y ha tranquilizado a los agentes?

He hablado con estos jugadores, pero no he visto situación de nerviosismo, sí de madurez. He palpado una gran comprensión. Ahora no es momento de plantear renovaciones sin saber qué presupuesto vamos a tener. ¿Qué tope salarial tendremos? ¿De qué manera? ¿Cómo va a influir la pérdida de dinero de derechos televisivos? Se abren decenas de escenarios que tendremos que tener en cuenta cuando llegue el momento. Me los puedo plantear, pero no lo sabremos hasta que vuelva la competición. También cómo seguirá funcionando el control del tope salarial. Si tienes uno mayor, puedes invertir más, mover más el mercado. Es el motor económico de los clubes. Todo se mueve por ello. Cuando tengamos claro cómo afectan las pérdidas de hoy al salario-Liga de la próxima temporada, podremos ajustarnos en cuanto a presupuestos, renovaciones, etc.

¿Ha recibido el Oviedo los test proporcionados por LaLiga? ¿Se ha comunicado el tiempo que habría entre partido y partido en el caso de que regrese la competición? ¿En cuánto lo estima necesario?

No hemos recibido ningún test. Otros sí los han recibido, pero nosotros no. Quizá haya sido por prioridad o por lugares donde había más focos. Sé que se está hablando entre AFE y LaLiga la posibilidad de jugar cada 48 o 72 horas. Hay un tema: la premura para acabar la competición -habría que jugar cada 48 horas-, no da tiempo a recuperarse si se quiere jugar a una alta intensidad. Hoy en día el futbolista no aguanta más de tres partidos seguidos. Son plazos biológicos. Si existen, es por algo, por toda la experiencia que tenemos, los análisis que se hacen.

¿Cómo vivió el aniversario (el momento del himno, el resto de iniciativas puestas en marcha por el club…)?

Desde el club intentamos hacer lo máximo posible. La gente lo hizo muy bien, se intentó llegar al corazón del oviedista, desde una situación complicada. Por ejemplo, el tema de las gaitas se hizo por separado para seguir la normativa del coronavirus. La pena fue no poder celebrarlo con la gente, juntos. Lo que más echamos de menos fue poder juntarnos. Desde el club intentamos hacer lo máximo posible para llegar a la gente. No solamente en el aniversario. Por ejemplo, la iniciativa de charlar con los distintos gremios que están al pie del cañón habla de que el Real Oviedo es más que un club de fútbol, es un club social que tiene en cuenta a sus aficionados y a la gente que quiere al equipo.