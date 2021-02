Arnau explica el final del mercado del Oviedo

Estas han sido las explicaciones de Francesc Arnau.

VALORACIÓN ANÁLISIS Y 3 FICHAJES QUE SE HAN IDO

Ha sido un mercado atípico, con pocas operaciones al principio y al final se ha ido animando más, por tema de necesidad de los equipos. Ha habido equipos de Primera que han empezado a ceder a su futbolistas a última hora. Nosotros tuvimos la nueva circular de LaLiga que nos quitaba dinero. Tuvimos que planificar otro mercado. Se convirtió en una prioridad lo de Borja Valle. Queríamos ganar tiempo para que estuviera cuanto antes y no tuviera que tener proceso de adaptación. Al final teníamos la línea de que viniera algo que subiera el nivel. No lo hemos visto y no lo hicimos.

Hay tres situaciones parecidas, en cuanto a las salidas. Vinieron en verano para encontrar su sitio y no lo hicieron. Aburjania se encontró con Edgar y Tejera, más la aparición de Javi Mier y el rendimiento de Jimmy. En base a esto y a que no se enquiste la situación de un jugador... a mí me da igual que los haya fichado yo o no. Parecido es con Cedric y Mujica, que no han encontrado su sitio. Con el fichaje de Borja Valle, sus posibilidades iban a ser mínimas. Los tres seguirán jugando en la categoría. Veremos su evolución. Riki es patrimonio del club. Tiene dos años de contrato. Con él se fue claro. Hemos considerado, consensuado con el entrenador, que se fuera para tener más minutos. Veremos su evolución.

BRAZAO Y VETUSTA

Con Gabriel hemos sido muy claros. No era una situación cómoda para él y si viniera con una situación para salir, lo hubiéramos dejado. Estábamos en contacto cada día con el agente para traer un sustituto. Había distintas opciones y los porteros se fueron colocando. Aunque el Inter buscara sitio para estar, ninguno fue satisfactorio. Valoramos también con los agentes que no hubiera cambio.

Han salido dos fichajes y uno que ya estaba en la casa. Van a salir los que creamos oportunos. En el Vetusta se junta un proceso desde verano. Javi Mier fue la primera baja. También la baja de Gassan. Está recuperándose en Norwich. Hemos tenido dos bajas, la de Ton Ripoll y la de Vanderson, lesionado. Jorge Mier tampoco ha podido jugar. A última hora nos pusimos en ello, viendo que puede haber riesgo de no mantener la categoría. Teníamos el objetivo de firmar un central sub-23 para que pudiera haber un recambio en caso de necesidad con el primer equipo.

RENOVACIONES

La prioridad es que el equipo dé rendimiento, antes que las renovaciones. Ahora estamos en un impás donde todo el mundo tenemos que hablar en el campo. Las iremos hablando a medida que vaya pasando el tiempo. Queremos recuperar la senda de los buenos resultados. Iremos hablando sobre la marcha. Hay distintas situaciones, jugadores con expectativas de querer estar en categoría superior el año que viene. La prioridad ahora es ganar partido para luego poder hablar de otras cosas.

RENOVACIÓN ZIGANDA Y DÍA DE CIERRE DE MERCADO

Fue tema de papeleo. Tuvimos que hacer las salidas de Rafa y Cedric, había tres clubes implicados en cada uno. Fue más trabajo. Estuvimos pendientes de si había opción que pudiera mejorar. Estuvimos en contacto con el entrenador, le llamé tres o cuatro veces con alguna oportunidad que apareció, pero no nos pareció lo suficiente.

OBJETIVO DEL OVIEDO CON LO QUE HAY

El objetivo es demostrar en marzo, ver por lo que podemos competir. Me gusta trabajar sin techo e ir partido a partido. Cuando hemos tenido que demostrar, no lo hemos conseguido. Hemos tenido partidos para estar en el vagón de arriba, pero no lo hemos hecho. Ahora estamos en un vagón un poco de más abajo. Ahora pensamos en Cartagena. Queremos demostrar que somos un equipo que quiere optar a lo más alto. Para eso estamos los que nos encontramos alrededor del equipo, para intentar transmitir eso a los jugadores.

QUÉ NOTA SE PONE EN INVIERNO Y TOPE SALARIAL

No me pongo notas, lo dejo para vosotros. Intento trabajar para el Real Oviedo y hacer las cosas de manera coherente. Hemos decidido optar por la estabilidad y la gente que tenemos en lugar de buscar el mercado fuera. A ver si somos capaces de mostrar ese rendimiento.

Hay equipos más necesitados que nosotros. Me imagino que las operaciones habrán sido a última hora, al límite del tope salarial, aprovechando las distintas herramientas que da LaLiga. Veo muchas cesiones y casi nada en propiedad. Los equipos de arriba han firmado gente importante, entiendo que tienen más margen de maniobra. No conozco en profundidad el tema económico de cada uno de los equipos.

PLANTILLA LARGA Y CORTA

Lo hemos valorado y lo hemos puesto en la balanza ante situaciones que se nos enquistaran. Esperemos que el tema COVID no nos afecte. Hemos preferido no tener a un futbolista en una situación enquistada y que nos pueda afectar a la dinámica de grupo. Hemos hablado de plantilla larga, pero eso no tiene que ser eterno. Hemos puesto las dos situaciones en la balanza y hemos decidido.

VALORACIÓN TEMPORADA EQUIPO Y RIKI

Podríamos dividir la temporada en fases. Una fase donde nos costó arrancar, hubo un punto de inflexión ante Las Palmas, hasta final de año, sin contar el partido ante la Ponferradina. Ahora hemos vuelto a lo de antes. Tenemos que buscar el camino que nos llevó a tener ese poderío. Veo al equipo asentado, pero no tuvimos el rendimiento que tenemos que tener en las áreas. Si mejoramos, los resultados van a llegar.

La situación de Riki... estará cedido un año más si el Racing asciende a Segunda. Pero también el Oviedo tiene la opción de recuperarlo si quiere.

SI FALTA DE MINUTOS LES DUELE EN LAS SALIDAS - INTERÉS POR NIETO

No estoy dolido. Todos los futbolistas son míos. El hecho de que Aburjania no ha jugado ha permitido la irrupción de Javi Mier. Tienes la tristeza de que Aburjania no ha jugado, pero ha salido un jugador joven de la casa, que se asienta en el primer equipo. Así es el fútbol y así es mi vida. Hay que actuar y hacerlo por el bien del Oviedo.

No tengo conocimiento de ofertas de Primera. Juanjo (Nieto) lo tiene que demostrar en el campo. En base a su rendimiento conseguirá mejores contratos o mejores equipos.

CONVERSACIONES CON ZIGANDA - EN QUÉ POSICIONES

Esto me lo guardo para mí. Hablamos de futbolistas, pero las posiciones nos las guardamos para tener una buena gestión de grupo.

CIRCULAR DE LALIGA Y AUSENCIA ZIGANDA

A nivel de límite salarial hemos tenido varios ajustes. Hubo uno, que es el que todos conocéis, también hubo otro de la temporada anterior que nos quitó un poco. La primera circular de LaLiga en la que no se contemplan ingresos por abonos fue un golpe duro a la planificación.

Sobre Ziganda, es un hándicap no poder estar en el trabajo diario. Confiamos en que el trabajo realizado y el que se está haciendo desde casa, más la figura de Bingen, esperamos que esto se compense. Todos tenemos que aportar para que se note lo menos posible.

PLAZOS RECUPERACIÓN ZIGANDA

No sé cómo funciona, ni los procedimientos. No creo que sea la persona adecuada. Es una pregunta más para los doctores. Todos los casos varían y no quiero aventurarme en esto.

RODRI Y CHRISTIAN: RENOVACIÓN POR OBJETIVOS

Cada uno tiene su situación. Hay algún jugador más que los tiene. Hacerte una lista de esto ahora es difícil. Que los cumplan, será bueno para ellos y si lo cumplen con rendimiento será bueno para nosotros.

MENOS DE LA MITAD DE LA PLANTILLA CON CONTRATO

Hay dos partes, la del club y la del jugador. Estamos en la situación de que todos queremos rendir para tener las mejores condiciones para el año que viene. No me preocupa en ese aspecto. Es una motivación extra para conseguir un objetivo mayor y no se podrá conseguir si no hay rendimiento en el campo. Si eres capaz de mezclarlo y gestionarlo bien, es una buena motivación para rendir en condiciones óptimas.

ZIGANDA

El entrenador está centrado en conseguir rendimiento en estos meses para luego poder hablar y ver hacia dónde vamos.

FICHAS QUE AHORRA OVIEDO ¿A CORTO Y MEDIO PLAZO?

Todo lo que tengamos libre de Salario-Liga, todo se puede aprovechar. Si no es ahora, será para la temporada que viene.

El mercado ha cambiado mucho, estoy en contacto con agentes y cuesta más hacer operaciones. Todos formamos parte de un negocio. Ese negocio se tiene que mover para que todos sigan trabajando. Parecía un mercado que iba a ser con pocas operaciones y al final se ha animado. El mercado se seguirá moviendo a otra velocidad y con otras cantidades, marcado por la pandemia. Llevamos una temporada entera prácticamente sin gente en el campo y eso es un golpe duro a las arcas de los clubes..

EN LO PERSONAL - FUTURO ARNAU

Soy el menos importante. Tengo contrato con el club y estoy feliz y encantado de tener la confianza para poder seguir trabajando y haciendo las cosas.

FILIAL

La prioridad siempre es el primer equipo. Si necesita jugadores del filial, estarán arriba. Para nosotros es importante mantener la categoría y tener un filial como mínimo en Segunda B para nutrir de jugadores al primer equipo. Lo hemos demostrado con las incorporaciones. Toda la gente del filial tiene el apoyo.

OBJETIVO PLAYOFF QUE HAN DICHO JUGADORES EN RUEDAS DE PRENSA

Los mensajes creo que hay que darlos en el campo. Todo hay que demostrarlo y nos lo tenemos que ganar. Tenemos que centrarnos en el partido de Cartagena y no despistarnos en cosas que nos puedan despistar. Regresar a la senda que nos permita conseguir triunfos. Lo que podamos hablar, si no viene acompañado de lo que viene en el campo, no vale para nada.