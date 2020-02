El director deportivo del Real Oviedo, Francesc Arnau, ha abierto este martes el cuaderno de las operaciones de invierno para explicar, con detalles, los nueve movimientos de enero. El responsable de la parcela deportiva ha destacado todas las gestiones realizadas por el club de cara a conseguir el margen económico necesario para reforzarse con cinco fichajes. Arnau se ha mostrado satisfecho con el desenlace del mercado: "Ahora hay más posibilidades de que salga bien".

"Lo primordial era fichar jugadores que dieran un rendimiento inmediato para que el proyecto no peligrase. Futbolistas experimentados, con hambre y que conozcan la categoría. Salvo Lunin, todos tienen ese perfil. Todos los informes que tenemos indican que los jugadores que llegaron están preparados para jugar", ha argumentado.

Arnau ha detallado que la incorporación de Lunin fue "la más compleja". "Solo queríamos fichar un portero si mejoraba el nivel medio de la categoría. Si no aparece Lunin, no hubiésemos fichado un portero. Lunin es un portero top, no podíamos desaprovechar esa oportunidad", ha precisado.

Al director deportivo también se le ha preguntado por el futuro de Javi Rozada o el de jugadores como Sául Berjón o Christian Fernández, que acaban contrato en junio. "Del futuro de Rozada no se habló nada, en ningún sentido. Lo único que tiene que pensar es en el siguiente partido. Yo me centro en poder ayudarle en ese aspecto. Hemos hecho los primeros contactos para renovar jugadores. Ahora estamos en una situación complicada. Lo primordial es estabilizar al equipo para tratar esos temas de manera natural más adelante".