El secretario técnico del Málaga en la etapa de Francesc Arnau, David Vizcaíno, atiende la llamada de Deportes COPE Asturias para valorar el último fichaje del Real Oviedo. “Arnau estaba buscando un proyecto importante y estos requisitos los cumple el Oviedo. Me alegro por la noticia. Arnau es la persona perfecta para la situación actual del equipo. Es una persona cercana con los entrenadores, con la plantilla. Eso es muy importante para ayudar en estos momentos. Es muy accesible, la puerta de su despacho siempre la tiene abierta. Está siempre cerca del equipo, en los entrenamientos, en el día a día de la plantilla y del cuerpo técnico. Os puedo asegurar que el Oviedo ha firmado un gran director deportivo. Cuando yo estaba en el Liverpool, Arnau me llamó y no lo dudé mucho. Creo en su trabajo”, sentencia.

Vizcaíno no cree que llegar ahora al Tartiere sea un riesgo. “Yo lo veo como una oportunidad. Es Oviedo, con toda su historia, la afición que tiene, los proyectos que se han hecho... Así lo ha tenido que ver Arnau. Sé que ha tenido otras propuestas en este tiempo. Si ha ido es porque ve que hay potencial para el futuro”, asegura. El técnico andaluz destaca, además, que “Arnau es un enamorado de la cantera, de hacer bien las cosas abajo para dar oportunidades arriba”.

“No es un director deportivo que vaya a poner su decisión por encima de los demás. Siempre cree en el equipo de trabajo que tiene, en la opinión de la gente que está todo el día viendo fútbol. Las personas que hay en el Oviedo van a estar muy satisfechas con él; van a poder desarrollar su trabajo profesional con alegría”, asegura Vizcaíno.

Sobre la compleja etapa en el Málaga, sobre todo en los últimos meses, el extrabajador del Liverpool, Alavés y Sochaux, entre otros clubes, responde que “llegó un momento en el que no se le dejó trabajar. No fue una época fácil. Las circunstancias en Málaga eran muy complicadas, bastaste más que las que se podrá encontrar Arnau ahora en Oviedo”.

Uno de los retos del nuevo director deportivo del Real Oviedo será el capítulo de las salidas para poder reforzar después el equipo. David Vizcaíno reconoce que es un objetivo complejo. “Es difícil sacar futbolistas que no te dan rendimiento y que haya clubes que se interesen. Y al estar abajo, los jugadores se devalúan más. Apuesto por recuperar jugadores, como es el caso de Joselu, sacar partido a lo que tienes”, concluye.