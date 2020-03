Arnau: "Ahora el fútbol no importa, solo importa la salud"

El Real Oviedo reacciona tras la suspensión de la competición de cara, al menos, a las dos próximas jornadas. Los azules no jugarán de momento contra la Ponferradina ni el Deportivo. LaLiga ha decidido suspender las siguientes jornadas por la crisis del coronavirus.

"Es una decisión que había que tomar de una manera racional, es de sentido común. Lo más importante es contener esta pandemia. Todo lo demás, que la afición vaya al campo, los resultados del equipo, la forma de cada uno..., eso no importa. Es una situacion de crisis general. Hay que hacer todo lo posible para ayudar y contener este virus", ha explicado el director deportivo, Francesc Arnau.

"En el plano deportivo, seguiremos con los servicios mínimos. Y actuar con sentido común. Hasta ahora, no tenemos ningún caso de coronavirus en nuestro equipo. Pero no estamos a salvo de esto. Tenemos medidas para prevenir. El filial va a entrenar separado del primer equipo, no habrá zonas comunes. El plano deportivo pasa ahora a un segundo plano. El fútbol ahora no importa, importa la salud de las personas y contener la expansión del virus", ha argumentado el máximo responsable deportivo del Oviedo.