La arenga de Martín Peláez antes de la última jornada: "Para nosotros el playoff empieza en Eibar"

El presidente del Real Oviedo, Martín Peláez, ha presenciado el entrenamiento del primer equipo este jueves en El Requexón, antes de la cita más importante en lo que va de temporada.

Este domingo (18:30 horas), el Oviedo se juega en Ipurúa, frente a la SD Eibar, el playoff de ascenso a Primera División. Para conseguirlo, los azules tienen que ganar al conjunto vasco. Peláez ha querido enviar un mensaje a la afición oviedista en la previa de la última jornada.

Partido decisivo ante el Eibar. "Hay que disfrutarlo. Cualquier equipo firmaría llegar a estas instancias con las posibilidades que tiene el Oviedo. Tal y como empezamos la liga... estamos muy ilusionados".

Tristeza en la afición tras el partido ante el Andorra. "Fue el bajón tras tener el playoff en la mano. Entiendo que después de 23 años la gente pueda tener pesimismo, pero la historia está para cambiarla. Tenemos un cuerpo técnico, una p'lantilla y una afición maravillosa. El Eibar es un gran equipo, pero el Oviedo está para competir donde sea".

Jesús Martínez. "Jesús lo vive con mucha intensidad. El Oviedo se juega el playoff y el Pachuca la final de la Concacaf".

Decepciones oviedistas en el pasado. "El pasado es pasado. Si ves el entrenador, la plantilla y la afición que tenemos te das cuenta de que no hay que tener miedo a nada. Este grupo tiene mucho hambre de hacer historia".

Confianza en el equipo. "Este equipo está diseñado para esto. Para nosotros el playoff empieza el domingo. Meternos ahí sería el primer paso, después habría que pelear. Meterse en playoff es un paso adelante, pero de los subcampeones nadie se acuerda".

Afición. "De la afición del Oviedo no me sorprende nada. Siempre están con nosotros. No se sabe decir en qué grado de importancia, pero nos han empujado muchísimo. Tiene una ilusión tremenda porque este equipo está para cualquier cosa".

Trabajo interno en el club. "Hemos avanzado mucho en todas las áreas del club. Este equipo ha avanzado al margen del resultado del domingo. Si no lo conseguimos, seguiremos trabajando. Para llegar a Primera hay que conseguir que las áreas del club estén preparadas para Primera".

Luis Carrión. "El míster es un crack, transmite sin guion. En cualquier campo transmite su propuesta ofensiva. Veo al grupo muy bien desde que llegó Carrión".

Santi Cazorla. "Cazorla es un fuera de serie fuera y dentro del campo. No dice las cosas por un guion, dice las cosas porque lo siente. Si tiene opciones de jugar lo va a hacer. Vino por cariño a esta institución y esta ciudad. Me ha superado en el aspecto humano y en el nivel deportivo porque me esperaba cosas de él, pero no tanto".

Ciudad deportiva. "Estamos avanzando a tope con campaña de abonados, ciudad deportiva y estadio. A finales de junio podremos presentar alguna cosa. Pase lo que pase el domingo, seguimos trabajando en todos los frentes".

