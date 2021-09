"La apuesta por la cantera es magnífica para la ciudad"

Titular indiscutible

"Con mucho orgullo. Cada uno trabaja para ayudar al equipo el fin de semana y es un orgullo que mi trabajo me permita poder jugar".

Competencia con Carlos Isaac

"Una competencia muy dura, como cualquiera. Está muy difícil poder jugar. Estoy teniendo la suerte de jugar y espero seguir así".

Ziganda promociona a la cantera

"Es un orgullo. Apuesta por la cantera y nosotros estamos demostrando que podemos jugar. Es magnífico para la ciudad".

¿Es Ziganda la persona más importante en su carrera?

"Si no es la más importante... es de las más importantes. Me ha dado confianza y me ha apoyado, muy contento con él".

En qué puede mejorar

"En varias cosas, siempre se pude mejorar para ayudar al equipo mejor. La intención es poder mejorar cada semana".

¿Piensan en el playoff?

"Nosotros no pensamos en playoff, pensamos en el Zaragoza. Nada más".

'Informe Zaragoza'

"Hemos visto algo pero el partido va a ser difícil e igualado. Tiran muchoa puerta, habrá que estar muy concentrados. Queremos sacar los tres puntos"