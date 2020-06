Apenas un centenar de abonados del Sporting se han puesto en contacto con el club rojiblanco para solicitar el reintegro de la parte proporcional de su abono por los partidos que restan de temporada y que se van a disputar a puerta cerrada. El equipo sportinguista ha recibido estas peticiones a lo largo de las últimas semanas a través de distintos correos electrónicos tras el comunicado en el que ofrecían distintas alternativas a los socios. “ Estamos en torno a 100 aficionados que han pedido la devolución del importe. Se van a estudiar esas situaciones”, ha confirmado el responsable de relaciones institucionales del club, Joaquín Alonso, en Deportes COPE Asturias.

Esta medida, donde inicialmente no estaba previsto el reintegro de ese importe, suscitó un amplio debate entre la masa social sportinguista. Sobre ello, se explica Joaquín Alonso: “No sabemos si habrá público. En ese momento, ¿qué teníamos que buscar? Lo primero, mantener el potencial deportivo del equipo. El club hizo un esfuerzo para no ir a un ERTE. Todos los empleados valoramos ese esfuerzo. No obstante, el responsable de relaciones institucionales del equipo rojiblanco reconoce que habrá cierta flexibilidad. “A medida que vayan transcurriendo los días, se puede dar cierta flexibilidad. Hablamos con peñas y colectivos de aficionados”, ha apuntado. De todos modos, para Joaquín Alonso, la masa social del Sporting es un elemento capital en el club y espera que la pandemia no pase factura en cuanto a una reducción en el número de socios para el futuro. “Deseamos que podamos mantener nuestra masa social. Hemos de mantener las prestaciones que se dan a nuestros aficionados. Queremos ser solidarios con nuestros abonados”, ha reconocido.

Y es que la COVID-19 va a dejar secuelas económicas en distintos ámbitos de la sociedad. Respecto a su repercusión en el mundo del fútbol, Joaquín Alonso no se atreve "a vaticinar nada; vamos a ver consecuencias económicas en todo el mundo, hay sectores que van a quedar muy afectados”, ha explicado.