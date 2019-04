Antonio Rivas regresa al Tartiere

Su último partido en la grada del Tartiere fue en Segunda B. Años después, Antonio Rivas regresa a Oviedo para vivir un sábado de reconocimiento a su labor en el club en tiempos oscuros. El exjugador y exentrenador azul está nominado al Trofeo Herrerita. “No sé si voy a ganar. La APARO me llamó, me dijeron que era candidato, y lo he ido siguiendo por los medios y por lo que me llegaba de Oviedo”, admite Rivas.

“Que pasen los años y me recuerden así, nominándome a un trofeo de tanta importancia, el que dan las peñas, el corazón de las entidades... No me queda más remedio que agradecerlo. Por eso viajo con una ilusión terrible, lo gane o no. Con estar nominado es más que suficiente”. Antonio Rivas llega a Asturias con varios objetivos: "Podré reencontrarme con amigos, con gente que hace mucho que no veo. Será un día que me llevará a un pasado que tengo muy presente. Espero que el Oviedo consiga los tres puntos y pasar una jornada muy agradable”.

Rivas, que continúa con su trabajo en el Atlético de Madrid, recuerda que su última aparición en el Tartiere fue en la época del barro. “Hace mucho que no estoy en un partido allí, pero al equipo sí le he visto en el campo fuera de casa”. En Madrid ha recibido el reciente nombramiento de Miguel Pérez Cuesta. “Michu ha pasado por muchas etapas en el Real Oviedo, lo ha mamado, tiene un sentimiento fuera de toda duda. Tiene un bagaje, un recorrido grande en el fútbol profesional. Al principio costará un poco más, hasta que le coja el pulso a un nuevo trabajo. Michu va a tener una motivación especial, podemos estar muy tranquilos con él”.